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Huawei Mate 30 Pro'nun ilk özellikleri, 6.71 inç AMOLED ekran dahil olmak üzere geçen ay ortaya çıktı. Ve Çin'den gelen bilgilere göre, amiral gemisi telefonun ekranı OnePlus 7 Pro gibi 90 Hz yenileme hızına sahip olacak. Daha yüksek tazeleme hızı bilindiği üzere daha akıcı menüler, videolar ve oyun deneyimi demek.

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Huawei Mate 30 Pro Ekranı 90 Hz Tazeleme Hızıyla Geliyor

Bu arada, Mate 30 Pro'nun iddia edilen render'ları su yüzüne çıktı, ekranın kavisli bir kenarı ve sol üst köşesinde iki kamerayı barındırmak için bir delikli tasarımı var. Bu delikli çentik veya punch-hole denilen teknik son olarak Samsung S10 serisinde görülmüştü.

Huawei Mate 30 Pro arkada 'V' oluşumunda bir dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. LED flaş dört kameranın en üst sol köşesine geçecek. Bu kamera sisteminin 5x optik zoom ve 50x dijital zoom sunduğu söyleniyor. Yeni çıkacak 2019 iPhone 11'lerin 2x optik zoom ile kalacağı düşünüldüğünde etkileyici sayılabilir.

Render ayrıca Mate 30 Pro'yu Siyah, Kırmızı, Altın Beyaz, Mavi, Krom Beyaz, Klasik Mavi ve Klasik Kırmızı renklerinde gösteriyor. Ancak bu görüntülerin doğruluğu hakkında henüz konuşmak zor. Bu yüzden kesin olarak isimlerinin bu olacağını ya da bu sayıda renk olacağını düşünmeyin.

Huawei Mate 30 Pro'nun dümeninde Balong 5000 5G modem ile eşleştirilen Kirin 985 yonga seti olduğu söyleniyor. Diğer söylentilere göre Mate 30 Pro'nun sahip olduğu özellikler arasında ekrana yerleştirilen parmak izi tarayıcısı ve 55 W hızlı kablolu şarj desteği var. Ayrıca pil kapasitesi tarafında 4,200 mAh bir batarya bulunuyor.

Huawei Mate 30 Pro çıkış tarihinin ekim olması bekleniyor, ancak bu süre zarfında daha fazla bilgi edinmemiz muhtemel. Kesin çıkış tarihi ortaya çıktığında sizlerle paylaşacağız. Cihazın Android işletim sistemiyle gelme ihtimali yüksek görünüyor.

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