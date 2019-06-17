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Cellebrite makinesi bir zamanlar kontakların yeni bir telefona aktarılması için kullanılan popüler bir cihazdı. Apple 2016'da katil Syed Farook'a ait iPhone 5c'yi FBI'ın açma isteğini reddetmişti. Bu yapılsaydı Apple'ın hükümete özel bir iOS tasarlaması gerekecekti ve bir sızıntı her telefondaki tüm bilgilerin ele geçirilmesine neden olabilirdi. FBI sonunda Cellebrite'a ödeme yaparak iPhone'un hack'ini gerçekleştirdi ve sonunda hiç yararlı bilgi bulmadı.

İsrailli Şirket Tüm iPhone'ların Kırılabilir Olduğunu Açıkladı

Cellebrite ve GrayShift tarafından üretilen cihazlar şifre girişimlerindeki limitleri atlamak için iPhone'un kırılmasını sağlıyor. Bu işlem Lightning üzerinden yapılıyor. Apple, iOS 12'ye USB Kısıtlı Modu ekledi ve bunun iPhone'ların hack'lenmesini engelleyeceğini düşündü. Bu önlem bir iPhone'un son bir saat içinde açılmadığı takdirde bağlantı noktasının diğer cihazlarla iletişim kurmasını engelliyor. Fakat Cellebrite Apple ile durmadan yarışıyor.

Cellebrite web sitesi şimdi "herhangi bir iOS cihazında tam dosya sistemi ekstraksiyonu veya herhangi bir üst seviye Android cihazında fiziksel ekstraksiyon veya tam dosya sistemi (Dosya Tabanlı Şifreleme) ekstraksiyonu" yapabildiğini belirtiyor.

Web sitesinde Cellebrite cihazlarını kolluk kuvvetleri için bir araç olarak tanıtıyor. "3. parti uygulama verilerine, sohbet konuşmalarına, indirilen e-postalara ve e-posta eklerine, silinen içeriğe ve daha fazlasına erişin, suç kanıtlarını bulma ve davanızı çözüme kavuşturma şansınızı artırın" diyor. Ancak bu cihazları bireyler de satın alabiliyor. Bu yılın başlarında bir Cellebrite makinesi elde etmenin ne kadar kolay olduğunu görmüştük. EBay'de daha önce kullanılan birkaç cihazın fiyatı Şubat ayında 100 dolara kadar düşmüştü.

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Cellebrite, iOS 7'den iOS 12.3'e kadar Tüm iPhone'ların Şifresini Aşabiliyor

Cellebrite web sitesi, iOS 7 ile iOS 12.3 arasında çalışan Apple cihazlarını aşabileceğini söylüyor. Aynı zamanda Samsung Galaxy S6, Galaxy S7, Galaxy S8 ve Galaxy S9 gibi Android modellerinde de çalışıyor. Ayrıca, Huawei, LG ve Xioami tarafından yapılan bazı Android telefonlarını kırabiliyor.

Cellebrite sektörde en çok bilinen isim olabilir, ancak Grayshift gibi bir rakibi var. GrayKey telefon kırma makinesi, iOS 12 piyasaya sürülmeden önce geçen yaz Apple'ın USB Kısıtlı Modunu aştı. Ancak Grayshift yöntemlerini daha gizli tutuyor. Sitelerine girerken GrayKey'in herkes için olmadığını söylüyor ve kendinizden bahsetmenizi istiyor. Onay alırsanız sitelerine girebiliyorsunuz.

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