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Şirketler küresel 5G ağlarını kurmak ve çalıştırmak için ilk adımları atmaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında ABD'nin 6G'yi mümkün olan en kısa sürede uygulamaya koyması çağrısında bulundu. 5G ağları, 4G LTE'den 10 kat daha hızlı veri hızı sağlayacak ve yeni endüstrilerin ve işletmelerin gelişmesine yol açacak. Ancak 6G standartları henüz tanımlanmadı bile. Trump'ın 5G ve 6G'nin gerçekte ne anlama geldiğine dair hiçbir fikri olmadığı muhtemel ve fikri olan bir kişi varsa o da Samsung Başkan Yardımcısı Jay Y. Lee gibi görünüyor.

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Samsung Blok Zinciri, 6G ve Yapay Zekaya Yatırım Yapacak

Bloomberg'e göre, bugün Samsung tarafından dağıtılan bir e-postada, Lee'nin 6G mobil ağ donanımları, blok zinciri teknolojileri ve yapay zeka (AI) tarafını geliştirmek için özel sermaye şirketleri ile ortaklaşa görüşmek üzere geçen hafta diğer Samsung yöneticileriyle bir araya geldiği belirtildi. Blockchain işlem verilerini depolamak için güvenli bir yöntem ve Bitcoin işlemlerini takip etmek için tasarlandı. Birçok akıllı telefon sahibi, Google Assistant ve Siri gibi telefonlarındaki sanal kişisel asistanlardan AI'ı bilir. AI teknolojinin ve insanlığın gelişiminde vazgeçilmez bir yapı taşı olacak.

Samsung Huawei gibi Ağ Donanımlarına Odaklanmak İstiyor

Şubat ayında, Samsung'un ağ donanımlarına daha fazla para yatırmak istediğini ve bunun Koreli teknoloji devi için uygun bir zaman olduğunu söylemiştik. Huawei şu anda dünyanın en büyük ağ donanımı tedarikçisi konumunda ancak ABD'li ortaklarından artık parça satın alma kabiliyeti olmadan, sattığı ekipmanın bir parçası olan baz istasyonlarını üretemeyebilir. 2018 yılında, Huawei bu pazarın dünya çapında %29'una sahipken Samsung'un payı %5'in altındaydı.

Lee ve diğer Samsung yöneticileri arasındaki görüşmede, şirket, ABD-Çin ticaret savaşını ve Huawei'nin ABD'den parça ve yazılım tedarik etmesini engelleyen haksız yasakları ele aldı.

Samsung Mobil Kârları %40 Azaldı

Samsung, bu yılın ilk çeyreğinde Galaxy S10 hattının "güçlü satışlar" yakaladığını söylerken, mobil bölümün faaliyet karının bir önceki yıla göre %40 azaldığını belirtti. Yeni Galaxy A orta sınıf telefonlar güç kazanıyor. Serinin Mart ayındaki lansmanını izleyen ilk 70 günde, Samsung, 1 milyar doların üzerinde satış geliri elde etti ve 5 milyondan fazla birim sattı. Ancak Galaxy Fold'u geciktirmek ve revize etmek zorunda olmanın maliyeti bilinmiyor.

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