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Yeni bir rapor Uber fiyatlarının yapay olarak değiştirildiğine işaret ediyor. Buna göre Uber sürücüleri yağmurlu havalarda, konserlerde veya benzer durumlarda sıkışan müşterilerden daha fazla ücret alabilmek için uygulama üzerinden fiyat dalgalandırması yaratıyor. Peki bu sinsi hamle nasıl yapılıyor?

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Uber Sürücüleri Yapay Fiyat Dalgalandırması Oluşturuyor

Washington'ın ABC7 kanalından gelen bir rapora göre, bu fiyat dalgalanması yalnızca mümkün değil, ülkenin her yerinde var. Yerel haber istasyonu ilk olarak, geçen ay Reagan Ulusal Havalimanı'ndaki yapay dalgalanma fiyatları hakkında bilgi verdi ve Uber'den bunun yaygın bir sorun olmadığını ve bunun önlenmesi için güvenceler vermesini istedi.

Bu ilk rapordan beri, ABC7, ülkenin dört bir yanından Uber sürücülerinin şehirlerinde de benzer olaylar yaşadıklarını iddia ettiklerini söylüyor. Rideshare sürücüleri de aynı şeyi söylüyor gibi görünüyor; ABC7 konuyla ilgili olarak sürücülerin yayınlamış olduğu YouTube videolarını gösteriyor. Sürücüler bu farklı videolarda gerekli değilken, durduk yere daha yüksek fiyat ödediklerini belirtiyorlar.

Dalgalanma fiyatlandırması manipülasyonunun sırlarını ortaya çıkarmak isteyen paylaşımcılarla konuşan ABC7, bunu yapmanın bir grup sürücünün uygulamalarını aynı anda kapatıp tekrar açmaları kadar kolay olduğunu açıklıyor. Bu hareket Uber sürüş fiyatlarını anında 10 veya 20 dolar artırıyor.

Uber konuyla ilgili olarak fiyat dalgalanmalarını tespit etmenin zor olduğunu söyledi. Zira havalimanı gibi noktalarda fiyatlar hafta sonları epey oynayabiliyor. Uber'e göre sürücülerin ne zaman bu işe giriştiğini tespit etmek mümkün değil.

Bu mekanizmadan yararlanan Uber sürücüleriyse kendilerine uygulanan kesintilerin, geçimlerini sağlayabilmek için sonunda bu mekanizmayı kullanmak zorunda bıraktığını söylüyor.

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