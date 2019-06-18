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Android, %85 olarak tahmin edilen pazar payıyla küresel akıllı telefon pazarına hakim olmasına rağmen, Apple App Store sürekli olarak Google Play Store'dan daha fazla kazandırıyor. Uygulama araştırmacısı Sensor Tower'dan gelen son veriler, App Store'daki ilk 100 uygulamanın bu yılın ilk çeyreğinde 83,8 milyon dolar getirdiğini ortaya koyuyor. Bu, aynı üç aylık dönemde, Play Store'daki ilk 100 uygulama tarafından toplanan 51 milyon ABD Dolarından %65 daha fazladır. Bir önceki yılda görülen %67'lik farka göre azalma olsa daha hala etkileyici.

Apple App Store Android ile Arasındaki Farkı Açıyor

İlginç bir şekilde, her iki uygulama mağazası da, 2014 yılının ilk çeyreğinden 2019 yılının ilk çeyreğine kadar yaklaşık aynı yıllık büyüme oranlarına (CAGR) sahipti. 2014-2019 yılları arasında her yılın ilk çeyreğine bakıldığında, App Store'un ilk 100 uygulamasından elde edilen gelir ile Play Store'un ilk 100 uygulaması arasındaki fark %15 (Q1 2015) ile %68 (Q1 2017) arasında değişiyor.

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iOS'teki oyun olmayan uygulamalar, Android rakiplerinden çok daha iyi sonuçlar elde etti. Geçtiğimiz çeyrekte, en iyi 100 oyun dışı uygulamanın ortalama geliri, Google'ın mobil platformundaki 7 milyon dolara kıyasla Apple'ın mobil platformunda 23.3 milyon dolardı. Bu %232'lik büyük bir fark, ancak fark 2018'in ilk çeyreğinde görülen %363 farktan daha az.

Oyun uygulamaları söz konusu olduğunda, Apple'ın avantajı o kadar büyük değil. Geçtiğimiz çeyrekte iOS'taki en iyi 100 oyun uygulamasının ortalama geliri, Play Store için 48 milyon dolara kıyasla 70 milyon dolardı. Bu, %48'lik bir dağılımdır ve 2018'in 1. çeyreğinde görülen %57'lik farktan daha dardır. Sensor Tower, geçen yılın aynı dönemine göre, Android kullanıcılarının birinci çeyrekte en iyi 100 oyun uygulaması için harcamalarını %14,3 artırdıklarını söyledi.

Geçen yıl, iOS kullanıcıları App Store'da Android kullanıcılarına göre %88 daha fazla para harcadılar. Bu farklılıkların çoğu, Android'in APK desteğinin bulunması. Bu da ücretli uygulamaları bile ücretsiz indirmeyi sağlıyor.

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