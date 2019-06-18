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"Filmlerinizin tadını çıkarmanın en iyi yolu" sloganına sahip Android video oynatma uygulaması MX Player, şimdiye kadar pek çok Android kullanıcısının favorisi durumundaydı. Her şeyi doğru yapan o nadir uygulamalardan biri.

En Başarılı Android Video Oynatma Uygulaması Güncellendi

MX Player kafa karıştırmayan minimalist bir arayüze, çok çekirdekli kod çözme desteğine, MKV ses özelliğine, yakınlaştırma yapma ve kaydırarak ileri geri sarma seçeneklerine sahip. Otomatik altyazı eşleştirme ve altyazı zamanlamalarını değiştirmeden bahsettik mi? Parmağınızı ekrana getirin ve metni dolaştırmak veya önceki / sonraki diyalog parçasına geçmek için yukarı, aşağı veya yanlara doğru kaydırın.

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Formatlardan bahsetmeden olmaz. Bu en başarılı Android video oynatma uygulaması 3gp, avi, divx, f4v, flv, mkv, mp4, mpeg, mov, vob, wmv, webm, xvid ve daha pek çok video codec desteğine sahip. Hangi kod çözücünün hangi dosya türünü işlemesi gerektiğini bile kendiniz seçebilirsiniz. Altyazı ve ses formatları da oldukça fazla. Neye sahipseniz, MX onu oynatıyor.

Diğer harika avantajlar arasında yalnızca ses oynatma ya da videoyu arka planda oynatma bile var. Bununla birlikte en son MX Player güncellemesiyle geliştiriciler resim içinde resim (PiP) dediğimiz en az diğerleri kadar harika yeni bir işlevi kullanıma sundu.

Telefonunuzda Android 8+ yüklü olduğu sürece yerel videolarınızı izlerken başka bir şey ile uğraşmak istiyorsanız video ekranınızda küçük bir kare şeklinde oynuyor. Resim içinde resim işlevi, MX Player'ın ücretsiz sürümünde de çalışıyor. Yalnızca döngü düğmesinin yanındaki oka basın ve PiP simgesi ortaya çıkar.

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