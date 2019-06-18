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OnePlus 7 Pro ortaya çıkana kadar muhtemelen kimse akıllı telefonunun Hz oranı hakkında düşünmüyordu. Daha yüksek tazeleme oranı ya da Hz, cihazınızda daha yumuşak animasyonlar, kaydırma hareketleri ve akıcı oyun deneyimi sunar. Diğer yandan yüksek Hz değerine sahip OLED ekranları düşük parlaklık seviyelerinde kullanırken daha kötü titreşim oranları görülmesini de sağlar. Bu da hassas gözler için yorucu olabilir. Neyse ki OnePlus 7 buradaki tek seçenek değil. İşte en iyi yüksek hz oranına sahip Android telefonlar ve bunlar için oyunlar.

En Yüksek Hz Oranına Sahip Android Telefonlar ve Oyunlar

Sharp Aquos SH-01 (2015)'ten Aquos R3 (2019)'a

Evet, eşsiz IGZO ekran teknolojisi sayesinde Sharp, "tam ekran" tasarımları ve 120 Hz ekran yenileme hızları ile harika şeyler başarıyor. SH-01 olarak adlandırılan cihaz 2015 yılında kış ayında çıkmıştı ve belki de yüksek tazeleme oranına sahip ekranı olan ilk telefon oldu. Sharp bugün 120 Hz ekranlı telefonlar çıkarmayı sürdürüyor ve en son çılgın çift çentikli R3'ünü tanıttı. Animasyonlar, dokunma tepkisi, kaydırma, hepsi 2016'dan çok daha iyi hale getirildi.

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Razer (2017) ve Razer 2 (2018)

Maalesef, Sharp'ın telefonları Japonya dışında zorlukla mevcut oluyor. Bu nedenle ilk Razer telefon 2017'de 120 Hz'lik ekranla çıktığında büyük ses getirdi. Evet, Razer, Sharp'ın IGZO ekran teknolojisinden faydalanmıştı. Ancak cihaz ciddi bir oyun telefonu arayanlar için mükemmel. Yalnızca harika bir ekrana değil aynı zamanda en iyi akıllı telefon hoparlörlerine sahip.

Asus ROG

Razer'in ikinci oyun telefonunu çıkarmasından kısa bir süre sonra, Asus, ROG telefonu ile geldi. Verilen OLED ekran, Razer'ın IGZO panelinin 120 Hz'inden farklı olarak 90 Hz'e kadar hız sunuyordu. Ancak arkadaki logo bunu biraz kurtarıyor. En iyi kısım? Kendi denetleyicisi, tetik düğmeleri ve hepsinin yanı sıra başka birçok aksesuarlarla birlikte geliyor.

Nubia Red Magic 3

ZTE'nin alt markası Nubia şirketin tüm deneysel modellerinin sunulduğu yer alıyor. Red Magic serisi bu anlamda şaşırtıcı değil. Kendisi bir oyun telefonu. Snapdragon 855 yonga seti, 90 Hz ekran ve … gerçek bir soğutma fanı ile geliyor. Evet gerçekten sıra dışı ve etkileyici! Aynı zamanda 5000 mAh batarya ile geliyor ve ABD'de sadece 500 dolara satılıyor.

OnePlus 7 Pro

Cihaz 90 Hz ekranla geliyor ve veri tasarrufu için otomatik olarak 60 Hz'e inebiliyor. Arayüzde ve tarayıcıda veya uygulamalarda gezinirken, varsayılan olarak 90 Hz açıktır. Oyunlar? Pil tasarrufu etmek için oyun moduna girdiğinde OnePlus 7 Pro 60 Hz olarak çalışıyor. O nedenle manuel olarak 90 Hz değerine geri döndürmeniz gerekir.

OnePlus, Razer, ROG ve Red Magic gibi telefonlar için 90/120 Hz ekran tazeleme hızı desteği olan Android oyunlar:

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