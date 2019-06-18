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Akıllı telefonlar artık günümüzü yönetir hale geldi. Hayatımızın birçok alanında ihtiyaç duyduğumuz ve artık ne kadar uzak olursak olalım evimizi ofisimizi ve işlerimizi yönettiğimiz ufak ama dolu bir kutu olarak akıllı telefonumuz üzerinden birçok iş yapabilme şansına sahibiz. Bu yazımızda size iOS'te Hayatınızı Kolaylaştıracak En İyi Beş Uygulama ve uygulamaların özelliklerinden bahsedeceğiz.

iOS'te Hayatınızı Kolaylaştıracak En İyi Beş Uygulama

1- Bundle

Seyahat halindeyseniz veya canınız sıkılıyorsa Bundle uygulamasını kullanarak tüm güncel haberlerden kategori fark etmeksizin bilgi alabilirsiniz. Birbirinden ayrı E-Gazete uygulamalarına telefonunuzda yer kaplatmak yerine bu uygulamayı indirerek tüm gazetelere erişebilirsiniz.

Uygulamayı buraya tıklayarak iOS cihazınıza indirebilirsiniz.

2- E-Devlet

Yasal işlemlerinizi ve vatandaşlığınıza dair tüm işlemlerinizi gözlemleyebileceğiniz bu uygulamayı mutlaka iOS cihazınızda bulundurun. Bu uygulamadan hakkınızdaki bütün yasal işlemleri, dosyaları ve bilgileri kontrol edebilirsiniz. E-Devlet uygulaması, devlet dairelerine gitmenize gerek kalmadan size tüm bilgilere ulaşma imkanı sağlamaktadır.

E-Devlet'i buraya tıklayarak App Store'dan indirebilirsiniz.

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3- Anımsatıcılar

Anımsatıcılar uygulaması iOS cihazlara entegre edilmiş bir uygulamadır ve cihaz kurulumundan hemen sonra ana ekranda yer almaktadır. Bu uygulama gündelik işlerinizi size hatırlatabilecek en iyi uygulamadır. Anımsatıcılar'ı kullanarak gün içerisinde veya günler aylar ya da yıllar sonra saati ve dakikasına kadar size hatırlatacak olan bu uygulamayı mutlaka iOS cihazınızda bulundurun.

Anımsatıcılar uygulaması iOS cihazınızda yüklü değilse uygulamayı buraya tıkayarak indirebilirsiniz.

4- CoinKeeper

CoinKeeper, günlük, haftalık ve aylık gelir gider dengenizi size analiz eder. Bu uygulamayı kullanarak finansınızın düzenli olarak tutulmasını sağlayabilir, gelir gider dengenizi tüm detaylarıyla görebilirsiniz.

CoinKeeper isimli uygulamayı buraya tıklayarak App Store'dan indirebilirsiniz.

5- HS VPN

HS VPN, adından da anlaşılacağı gibi VPN uygulamasıdır. İnternet erişim sıkıntısı yaşadığınızda bu uygulamayı kullanarak istediğiniz siteye erişebilirsiniz. Bu gizli internet tarayıcısı VPN uygulaması HS VPN'i buraya tıklayarak ücretsiz olarak iOS cihazınıza indirebilirsiniz.

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iOS cihazınızda Hayatınızı Kolaylaştıracak En İyi Beş Uygulama hakkında ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!