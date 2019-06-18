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iOS'te uygulama mağazası App Store'dan indirdiğiniz uygulamaların uygulama içi aboneliklerinden aldıysanız bu aboneliği istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Aylık olarak aldığınız abonelikler, belirlediğiniz ödeme yöntemi kullanılarak devam ettirilir ve sizin isteğiniz doğrultusunda da kesilebilir. Bu yazımızda sizlere iOS'te Uygulama Aboneliklerini Sonlandırma hakkında bilgi vereceğiz.

iOS'te Uygulama Aboneliklerini Sonlandırma

iOS cihazınıza indirdiğiniz uygulamalardan aboneliğini aldığınız uygulamanın aboneliğini sonlandırmak için izlemeniz gereken adımlar oldukça basittir.

İlk olarak uygulama aboneliklerini sonlandırma işlemine başlamak için App Store uygulamasına girin. App Store'da iOS cihazınıza indirebileceğiniz ücretli ve ücretsiz bütün uygulamalar yer almaktadır. App Store'a girdikten sonra uygulama ana ekranının sağ üst köşesindeki profil fotoğrafınıza dokunun. Açılan Hesap ekranında iCloud hesabınıza tıklayın. Hesap Ayarları ekranında Abonelikler'e tıklayın ve abone olduğunuz uygulamaların listelendiği ekrana erişin.

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Abonelik aldığınız tüm uygulamaların listelendiği bu ekranda aboneliğini sonlandırmak istediğiniz uygulamanın üzerine tıklayın. Uygulamaya yapacağınız abonelik ödemelikleri açılan ekranda listeleneceği gibi bu ekranda abonelik işlemini de sonlandırabilirsiniz. Abonelik işlemini sonlandırmak için Aboneliği İptal Et butonuna tıklayın.

Aldığınız tüm abonelikleri bu basit yol sayesinde sonlandırabilirsiniz. Aboneliğini sonlandırdığınız bir uygulama üzerinden tekrar abonelik alabilirsiniz. Abonelik tercihlerinizi yükseltmek veya düşürmek için de Aboneliği Düzenle ekranındaki Seçenekler başlığının altında yer alan seçeneklerden istediğiniz üzerine tıklamanız yeterli olacaktır.

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