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Apple Pencil, iPad'i dokunmatik tabletten hassas bir işaretleme aygıtına sahip bir bilgisayara dönüştürür. iPad'inize veya iPad Pro'nuza bir Apple Pencil ve kanatlarını açmasını izleyin. Fotoğraf düzenleme, not alma, çizim ve grafik tasarım gibi görevler daha sezgisel, daha hızlı ve daha kolay hale gelir.

En İyi Apple Pencil Uygulamaları

Apple Notes

Üçüncü taraf uygulamalara dalmadan önce, Apple Notes'un yapabileceği şeyleri unutmamak gerek. Dahili Notes uygulaması, Apple Pencil için varsayılan destekle birlikte gelir.

Yeni bir not alın, sonra sadece Apple Pencil ile yazmaya başlayın. Karalama yapabilir, çizebilir veya başka ne isterseniz yapabilirsiniz. Araç çubuğunu görmek için alttaki kalem simgesine dokunun. Buradan, bir kaleme veya işaretleyiciye geçebilir ve istediğiniz rengi seçebilirsiniz.

Bir bölüm oluşturmak için Kement aracı simgesine dokunun. Notun bir bölümünü çizin; bu kısmı alıp hareket ettirebileceksiniz.

Apple Notes'u iPad'de hızlı not alma uygulaması olarak kullanmanın en iyi nedeni, iOS ile entegrasyonudur. Apple Pencil ile Kilitle ekranına dokunun; Notes uygulamasını anında boş bir notla veya en son girdiğiniz notla açabilirsiniz (bunu ayarlarda belirtebilirsiniz).

Notability

Notability, özellikle öğrenciler için çok amaçlı bir not tutma uygulaması olacak şekilde tasarlanmıştır. Bir notu açtığınızda, Apple Pencil ile yazmayı ya da klavyeyle yazmayı ve aralarında kolayca geçiş yapmayı seçebilirsiniz.

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Artı, arka planda sesi kaydedebilirsiniz. Bu da Notability'yi ders notları almak için en iyi araç yapar. Sonsuz kaydırma özelliği sayesinde grafik kağıdını göstermek ve istediğiniz kadar yazmak için arka planı değiştirebilirsiniz. Notability ayrıca sayfa sonlarını da işaretler, bu da notları PDF olarak dışa aktarmayı veya daha sonra yazdırmayı kolaylaştırır.

Paper

Paper, piyasadaki ilk iPad çizim uygulamalarından biriydi ve hala en iyi ücretsiz seçeneklerden biri. Sadece doodle yapmak veya beyin fırtınası yapmak için boş bir sayfaya ihtiyacınız varsa, Paper'i indirin. Kurşun kalemden işaretleyiciye kadar yarım düzine fırçaya erişebileceksiniz – dolmakalem ucu bile var.

Paper Pro'yu seçerseniz, karalamalarınızı mükemmel çizgiler ve şekillere dönüştüren diyagram araçlarına erişebilirsiniz. Bu, storyboard için veya zihin haritaları yaparken kullanışlı olabilir.

Linea Sketch

Linea Sketch, Paper ile Procreate gibi daha profesyonel çizim uygulamaları arasında bir yere oturur. Sınırsız katmanlar, dönüştürme araçları, otomatik cetvel, ızgaralar ve daha fazlası gibi güçlü kullanıcı araçlarıyla size istediğiniz şekilde karalama kolaylığı sağlar.

Diğer tüm çizim uygulamalarında olduğu gibi, Linea tuval tabanlı bir yaklaşım benimsiyor. Notability'den farklı olarak, burada sonsuz kaydırılabilen bir sayfa olmayacak. Ancak, birden fazla tuval oluşturabilir ve bunları projelerde düzenleyebilirsiniz.

Izgara aracı, not alma, çizim ve kullanıcı arayüz tasarımı için arka planlar sağlar. Linea Sketch'in dehası basit tasarımında yatıyor. Araçlar, ekranın her iki yanındaki iki panelde düzenlenmiş olup ihtiyacınız olmayan özellikleri görmezden gelebilirsiniz.

Fakat bu, iki ucu keskin bir kılıçtır, çünkü Linea'nın ilginç özelliklerinin çoğu düğmelerin arkasına gizlenmiştir. Uygulamada boş bir sayfa oluşturmalı ve tüm araçları en az bir kere denemelisiniz.

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