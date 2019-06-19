Telefonda Bir Görüntüdeki Nesneyi Tanımlatmak

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Arama motorları bilgiyi bulmayı veya ürün satın almayı kolaylaştırır, peki ya elinizdeki bir resmi ya da nesneyi tanımlamak istiyorsanız? Bu durumlarda "ters görüntü arama" dediğimiz yöntem devreye girer. Bu güçlü özellik, metin girmek yerine aramak üzere bir resim yüklemenizi sağlar. iPhone veya Android telefonlarda bulunan en iyi resim sorgulama araçlarına göz atalım.

Telefonda Görüntüdeki Nesnenin Ne Olduğunu Sorgulatmak

CamFind Görsel Arama Motoru

CamFind, temel ancak işlevsel bir ters görüntü arama aracıdır. Bir dahaki sefere bir resim aramak istediğinizde, sadece CamFind'i açın ve bir resim çekin. Resim yüklendikten sonra, uygulama onu internet üzerinde bulunanlarla eşleştirir ve nesneyi tanımlar.

Bundan sonra, ilgili resimleri görmeyi, öğeyi aramayı, ilgili videoları izlemeyi, web'de arama yapmayı veya başkalarının yaptığı benzer aramalara göz atmayı seçebilirsiniz. Daha da iyisi, görsel bir hatırlatıcı ayarlayabilir ve bulduklarınızı başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

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Veracity

Veracity sezgisel bir görsel arama motoru uygulaması. Kamera Rulosu veya Fotoğraf Kitaplığı'ndan resim seçmenize olanak sağlar, ayrıca Dropbox hesabınızı bağlayabilir. Veracity temel bir resim düzenleyici sunar, ancak kilidini açmak için para ödemeniz gerekir.

Diğer bir dezavantajı, Veracity'nin sonuçları başkalarıyla paylaşma seçeneğiyle birlikte gelmemesi.

Reversee

Reversee, Google'ın motorunun etrafında toplanmış bir görsel arama uygulamasıdır. Film rulonuzdan bir resim seçin; uygulama sizi doğrudan resim arama sayfasına götürür. Bununla birlikte, Reversee, kendisini rekabette farklılaştırmasına yardımcı olan kendi özellikleriyle birlikte gelir.

Bu uygulama aynı zamanda, ters görüntü arama motorunu çalıştırmak için kopyaladığınız bir görüntüyü yapıştırmanıza izin verir. En önemlisi, Reversee ayrıca harika görüntü düzenleme araçları da sunar. Bunların yardımıyla görüntüleri aydınlatabilir, kırpabilir veya yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Uygulama içi bir yükseltme ile Google, Bing ve Yandex arama motorları arasında seçim yapabilirsiniz.

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