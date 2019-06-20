Huawei Yeni Kirin 810 Çipsetini Tanıttı!

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Huawei, yarın, yani 21 Haziran'da Çin'de, Huawei Nova 5, Nova 5 Pro ve Nova 5i'yi kapsayan yeni Nova 5 akıllı telefon serisini piyasaya sürmeye başlayacak. Şirket bunun için bir açılış etkinliği planlıyor. Ancak asıl önemli olan şey yeni Kirin 810 çipsetlerini de tanıtıyor! Bu Huawei'in geleceği için oldukça önemli.

Huawei Kirin 810 Çipsetini Tanıttı!





Yeni orta sınıf Nova telefonlarıyla birlikte şirket 7 nm üretimine dayanan yeni bir Kirin yonga seti tanıtacağını çoktan onayladı. Bu lansmanla Huawei, portföyünde iki adet 7 nm yonga setine sahip ilk akıllı telefon şirketi olacak.

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Yarın lansman öncesinde, Çin teknoloji devi, yaklaşan Kirin 810 yonga setinin bir posterini paylaştı. Şirket posterde "geleceğin anahtarı" tanımını kullandı ve 21 Haziran'da açıklanacağını doğruladı.

HiSilicon Kirin 810 ne özellikler sunuyor?

Artık yonga seti üretmekte zorlanacağı söylenen Huawei iddialara göre daha önceden çok sayıda yonga seti parçası depoladı. Bu parçalarla en az bir süre daha çipset çıkarmaya devam edebilecek.

Huawei, yonga setinin adını açıklamamasına rağmen, yaygın olarak Kirin 810 olarak adlandırıldığına inanılıyor, bu da onu HiSilicon Kirin 800 serisindeki ilk işlemci yapıyor. 7 nm düğümde üretileceği gerçeğinin yanında fazla bir şey bilinmemektedir.

Bununla birlikte, şirket genellikle yonga setleri için yapay zeka (AI) teknolojisine odaklanır ve Kirin 810 için de böyle devam etmesi bekleniyor. Farkında olmayanlar için, Huawei, Kirin 970 yonga seti ile özel bir AI çekirdeği tanıtan ilk firma oldu.

Raporlara göre, Kirin 810, popüler Kirin 710 orta sınıf çipsetinin halefi olacak. TSMC'nin 7 nm işlemine dayanarak, yonga setinin sekiz çekirdekli CPU ve yükseltilmiş bir GPU ile gelmesi bekleniyor.

Kirin 810 yonga setinin Qualcomm'un kısa süre önce piyasaya sürülen Snapdragon 700 – Snapdragon 730 ve SD730G yonga setlerine rakip olacağı öngörülüyor. Aynı yonga setinin şirketin yaklaşmakta olan Huawei 9X Pro akıllı telefonunu güçlendirmesi bekleniyor.

Bu yonga seti ve Nova 5 serisi akıllı telefonlarla birlikte Huawei, MediaPad M6 tabletinde de piyasaya sürecek.

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