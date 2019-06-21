REKLAMLAR



Hızlı şarj yarışı şimdi daha hızlı şarj sunan başka bir şirketle gitgide kızışıyor. Bu teknoloji henüz hiçbir cihazda mevcut değil. Dolayısıyla gelişim aşamasında. Bugün Vivo bize sadece 13 dakika içinde 4.000 mAh'lık bir pili %0 ile %100 arasında tam şarj edebileceğini söylediği yeni 120W Süper FlashCharge'ı tanıttı. Bunu doğru okudunuz – 4.000 mAh, %0-100 ve 13 dakika.

REKLAMLAR



En Çabuk Hızlı Şarj: Vivo'dan 13 Dakikada 4000 mAh Dolum

Vivo'nun Super FlashCharge'ı için ilk tanıtım videosu bugün Çinli blog sitesi Weibo'da yayımlandı ve bir telefonun yaklaşık 16 saniyede %10 ile %14 arasında şarj edildiğini gösterdi. Tam bir şarj döngüsünden uzak olmasına rağmen, bu gerçekten çok etkileyici. Bu teknolojiyi seri üretilen bir telefonda görene kadar biraz daha beklememiz gerekecek gibi; tıpkı diğer şirketlerden gelecek tarafından bulut bilişim çözümleri gibi.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum