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Trump hükümetinin yoğun tehditkar baskıları üzerine Google dahil pek çok şirket Huawei ile ilişkilerini kesmeye zorlandı. Bu da teorik olarak telefonların Android güncellemesi almayacağı anlamına geliyor. ABD hükümeti Huawei'ye 90 günlük sınırlı bir yardım teklifi verdi ve Google da 19 Ağustos'a kadar Huawei telefonlarına güncelleme sağlayacağını söyledi. Yine geçen ay, Google, Huawei Mate 20 Pro'yu Android Q beta programının bir parçası olan telefon listesine geri ekledi.

Huawei P30 Serisi ve Mate 20 Pro Android Q Güncellemesi Alacak

Huawei bugün Mate 20 Pro'nun Android Q beta programına dahil edilmiş olduğundan bahseden bir tweet yayınladı ve mevcut P30 serisinin (Huawei P30, Huawei P30 Pro ve Huawei P30 Lite) Android Q alacağını da ekledi; Bir sonraki Android sürümünün son sürümü bu yılın üçüncü çeyreğinde kullanıma sunulmalı. Tweet, aynı zamanda tüketicileri, şirketin akıllı telefonlarının geleceğine dair söylentilere cevap verdiği "Huawei Answers" adlı bir web sayfasına yönlendiriyor.

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"Huawei'de karşılaştığımız zorluklardan bağımsız olarak tüketicilerimizi her zaman ilk sıraya koyuyoruz. Tüm Huawei akıllı telefonları ve tabletleri güvenlik yamaları ve Android güncellemeleri almaya devam edecek. Halihazırda bir Huawei akıllı telefonu satın almış ya satın almak üzere olan herkes her zaman olduğu gibi dünyalarca uygulamaya erişebilecek. Tüm cihazlar üretici firmamızın garantisi kapsamındadır ve buna bağlı olarak tam hizmet desteği verilmeye devam ediyor. P30 serisi dahil en popüler güncel cihazlarımız Android Q'ya erişebilecek. Hatta şu anda Mate 20 Pro cihazımızda çalışan Android Q için bir beta geliştirici programı var"- Huawei

Geçen ayın ortasından bu yana dolanan bazı söylentilere değinen Huawei, telefonlarının ve tabletlerinin güvenlik ve yazılım güncellemeleri almaya devam edeceğini belirtti. Şirket, Android'in cihazlarından otomatik olarak kaldırılmayacağını ve WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın hala normal olarak kurulabileceğini ve kullanılabileceğini söylüyor. Huawei, cihazlarının işlevselliği ve bunları kapsayan garanti açısından hiçbir şeyin değişmediğine de işaret ediyor. Ayrıca, cihazlarında fabrika ayarlarına sıfırlama yapanların Android'e erişimini kaybetmeyeceğini söylüyor. Akıllı telefon işini bıraktığına dair esktrem söylentileri çürütmek için Huawei akıllı telefonlar satmaya devam edeceğini ekliyor. Ayrıca, öncü yenilik ve mümkün olan en iyi akıllı telefon deneyimini sunmak için araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmaya devam edeceğini de açıkladı.

Huawei Android yerine HongMeng OS ya da diğer adıyla ArkOS kullanacak. Play Store'u ise ya kendi mağazası App Gallery ya da üçüncü parti bir mağaza ile değiştirecek.

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