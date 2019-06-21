REKLAMLAR



Kirin 810 bugün Huawei'in Nova 5 lansman etkinliğinde tanıtılacak. Yeni yonga seti Nova 5'e güç verecek ve Huawei'in ikinci 7 nm yonga seti olacak. Kirin 980'deki gibi üçüncü parti bir NPU yerine, raporlar Kirin 810'da Huawei tarafından yapılan özel bir NPU olacağını belirtiyor. Bununla ilgili bir AI (yapay zeka) performans kıyaslaması sonucu ortaya çıktı. Test Kirin 810'un bir canavar olduğunu gösteriyor.

Yeni Huawei Kirin 810 Yapay Zekada En Hızlı Çipset Oldu

Tam boyutlar için en aşağıdaki link'e göz atın.

AI Benchmark 3 testi, çipsetin sadece AI ile ilgili görevlerde diğerlerine kıyasla ne kadar iyi performans gösterdiğini ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda çipsetin kendisi hakkında bazı önemli ayrıntılar da sağlıyor. İlk olarak, Nova 5'in yukarıdaki ilk resimde gördüğünüz gibi Kirin 810 tarafından desteklendiğini onaylıyor.

REKLAMLAR



Tam boyutlar için en aşağıdaki link'e göz atın.

İkinci resimde ise 7 nm Kirin 810'un 2.27 GHz hızda çalışan dört Cortex-A76 çekirdeği ve 1.88 GHz hızda çalışan bir başka Cortex-A55 çekirdeği seti göze çarpıyor. Huawei'in bu yeni yonga seti sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip görünüyor. Ayrıca ilk kez Huawei yapımı özel bir NPU'ya sahip olduğunu belirtmiştik (NPU, Network Processing Unit, Ağ İşleme Birimi).

Kirin 810, Snapdragon 855 ve Helio P90'ı Geçiyor

Puanlara göre, Kirin 810 destekli Nova 5, Snapdragon 855 destekli ASUS Zenfone 6 ve LG V50 ThinQ 5G ile Helio P90 destekli OPPO Reno Z cihazların önünde, listenin en üstünde yer almış. Çipsetin yapay zeka puanı 33.863.

Sıralamayı sadece yonga kümeleri olacak şekilde çevirdiğinizde bile Kirin 810 23,944 AI puanı ile Snapdragon 855, Helio P90, Kirin 980 ve Exynos 9820'den daha iyi performans göstermeye devam ediyor.

Huawei, kendi NPU'sunun geliştirilmesinde çok fazla çalışma yaptı ve bugün duyurulduğunda yonga seti hakkında daha fazla bilgi edinmek için sabırsızlanıyoruz. Nova 5 dışında, Kirin 810'un ayrıca Honor 9X Pro'yu çalıştıracak yonga seti olduğu da biliniyor. Yani Türkiye pazarlarına girme ihtimali hayli yüksek olacak.

(Kaynak)

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum