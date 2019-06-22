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Google, satıcılara çevrimiçi ödemeleri kabul etmede daha fazla yol sağlamak için PayPal ile ortaklığını genişlettiğini duyurdu. Gelecek haftadan itibaren, Google Pay, müşterilerin PayPal hesaplarını Google Pay'a bağlayabildiği bir fonksiyonu 24 ülkenin tamamında açacak. Böylece PayPal entegrasyonu GPay'e gelmiş olacak. GPay şu anda Hepsiburada ve benzer ağlarda kullanılıyor.

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Google Pay Şimdi PayPal ile Kullanılabiliyor

PayPal'ı Google Pay entegrasyonunda bir ödeme yöntemi olarak etkinleştiren satıcılar, tüketicilerin web sitelerinde veya uygulamalarında kesintisiz bir şekilde ödeme yapabilmesine olanak tanıyor. Temel olarak, kullanıcılar artık PayPal hesaplarını bağladıktan sonra Google Pay ile kullanırken PayPal'da oturum açmak zorunda kalmıyor.

Yeni seçenekle, müşteriler ödeme sırasında Google Pay'i seçerek banka kartları, kredi kartları, PayPal hesapları ve daha fazlası arasında geçiş yapabiliyor. Google Pay'de PayPal entegrasyonunu etkinleştirmek, belirli işlemlerde satıcı korumasının yanı sıra, birkaç dakika içinde doğrudan PayPal Ticari Hesaplarına ödeme alma olanağı gibi, satıcıların şu anda sahip oldukları tüm avantajları korumalarını sağlar. Satıcıların ödeme alması için minimum işlem gereksinimi bulunmaz.

Satıcı Olarak PayPal Entegrasyonunu Etkinleştirmek

Siz de Google Pay'de PayPal'la ödeme seçeneğini etkinleştirmek için sabırsızlanıyorsanız, müşterilerin yeni özelliği kullanmasını sağlamak için yapmanız gereken birkaç şey var. Ancak, fazla teknik olmadan, sizi Google'ın Paypal'ı Google Pay'de etkinleştirmek için gereken tüm bilgileri sunduğu geliştirici blog yazısına yönlendirelim.

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