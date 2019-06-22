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Uyku konusunda ciddi kararlar alıp bozuk olan ve sizi rahatsız eden uyku düzeninizi düzene koymak istiyorsanız bu yazımızda sizlere iOS'te En İyi Beş Uyku ve Uyku Düzeni Uygulaması önerisinde bulunacağız. Bu uygulamaları iOS cihazınıza indirerek rahat bir uykuya dalabilir, uyku düzeninizi analiz edebilirsiniz.

iOS'te En İyi Beş Uyku ve Uyku Düzeni Uygulaması

1- Sleep Better

Sleep Better uygulaması iOS işletim sistemine sahip akıllı cihazlar için uygulama mağazası olan App Store'da ücretsiz olarak indirebilir bir uygulamadır. Sleep Better uygulaması uyku düzeninizi analiz eder, alarm kurar ve uyku vaktinizi size hatırlatır. Bu uygulamayı kullanarak uyku düzeninizi olumlu bir şekilde sağlayabilirsiniz.

Uygulamayı buraya tıklayarak iOS cihazınıza indirebilirsiniz.

2- Sleep Cycle

Sleep Cycle, uyku düzeninizi analiz eden ve uyku düzeninizi sağlamanızda size yardımcı olabilecek bir uygulamadır. Bu uygulamayı kullanarak bozuk olduğunu düşündüğünüz uyku düzeninizi iyi hale getirebilirsiniz. Sleep Cycle'ı kullanarak belirlediğiniz uyku vaktiniz uygulama tarafından size hatırlatılır. Uyku esnasından uyanma esnasına kadar tüm uykunuz analiz edilir. En verimli uyku saatinizi, horlamanızı ve uyku kalitenizi ölçen Sleep Cycle'ı App Store'dan ücretsiz olarak buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

3- Meditasyon

Meditasyon, App Store'da bulunan ücretsiz bir sağlık uygulamasıdır. Bu uygulamayı kullanarak gündelik streslerinizden kurtulabilir, uyku kalitenizi artırabilir, kaygılarınızı azaltabilir ve zor duygularınızla baş edebilirsiniz. Meditasyon uygulaması farklı kategorilerde sizi rahatlatıcı seslerle, müziklerle sizi medite eder. Güzel bir uykuya dalmak için de bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

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Meditasyon uygulamasını buraya tıklayarak iOS cihazınıza indirebilirsiniz.

4- Uyku Sesleri

Uyku Sesleri uygulaması uykuya dalmadan önce istediğiniz kategoride size ses açar. Bu sesleri dinleyerek uykuya dalmanız oldukça rahat olacaktır. Uyku Sesleri uygulamasında, okyanus dalgası, nisan yağmuru ve kuş cıvıltıları gibi birçok rahatlatıcı ses yer almaktadır. Bu sesleri, 30, 60 ve 90 dakikalık sürelere ayarlayabilirsiniz.

Uyku Sesleri'ni buraya tıklayarak iOS cihazınıza indirebilirsiniz.

5- Uyku Rahatlatıcı Sesleri

Uyku Rahatlatıcı Sesleri uygulaması, App Store'da bulunan ücretsiz sağlık uygulamasıdır. Bu uygulama, rahat bir uykuya sahip olabilmeniz için size rahatlatıcı doğa sesleri sunar. Birbirinden farklı bu doğa seslerini dinleyerek uykuya dalabilir ve rahat bir uyku sonunda güne enerjik ve mutlu bir şekilde başlayabilirsiniz. Uygulamayı buraya tıklayarak iOS cihazınıza indirebilirsiniz.

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iOS için En İyi Beş Uyku ve Uyku Düzeni Uygulaması hakkında tüm sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!