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Artifact fiyaskoundan sonra Valve, başka bir oyunla geri dönüyor, ancak bu sefer tamamen farklı. Dota Underlords, şirketin önceki kart oyununa hiçbir benzerlik göstermiyor ve ismine rağmen MOBA (çok oyunculu çevrimiçi savaş alanı) türüyle bir ilgisi yok.

Valve Beklenen Dota Oyununu Android ve iOS İçin Yayımladı

Dota Underlords, aslen Dota 2 için yapılmış Auto Chess isminde bir topluluk oyunu. Yani Valve'in değil. Bu modda oyuncular rastgele karakterlerden oluşan bir takıma sahip oluyor ve zaferler ve… eşyalar için bilgisayara karşı savaşıyor.

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Dövüşler otomatik olarak gerçekleşir, ancak oyuncular her seferinde masadaki kahramanları seçebilir ve aynı zamanda ne zaman yükseltileceklerine karar verirler. Dota karakterleri hakkında bilgiliyseniz, Dota Underlords'da kendinizi evinizde hissedeceksiniz, ancak Valve'in bu en son oyununda güçlerinin çok farklı olduğunu belirtelim.

Valve'ın Dota Underlords oyunu hala beta sürümünde, ancak Android ve iOS kullanıcıları sırasıyla Google Play Store ve App Store aracılığıyla ücretsiz olarak deneyebiliyor. Dahası, oyun crossplay'den faydalanıyor, bu da PC'de ya da telefonda oynarken diğer platformlardaki oyuncularla eşleşebileceğinizi gösteriyor. Her platformdaki ilerlemeniz ortak oluyor.

Her oyuncunun Dota Underlords profili tüm cihazlar arasında paylaşılır, bu nedenle oynadıkları maç ne olursa olsun, her zaman ilerlemeleri kaydedilir. Valve, işleri daha cazip hale getirmek için yakında kozmetik ürünler, özel panolar ve başka birçok yeni özellikten oluşan bir Battle Pass çıkaracağını duyurdu.

Dota evreni, Underlords için bile çok fazla kahramana sahip olduğu için Valve, oyunun gelişmesine ve Dota oyuncuları için bile daha ilginç olmasına olanak sağlamak için belirli kahramanlar, eşyalar ve Alliance'larda düzenli aralıklarla rotasyon yapacak. Son olarak, arenadaki diğer oyuncuları yenmek için de biraz şansa ihtiyacınız olduğunu belirtmek zorundayız.

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