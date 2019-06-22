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Samsung Galaxy A90'ın hikayesi biraz gariptir. Bu yılın başlarına kadar birkaç ay boyunca Galaxy A90'ın A80 ismi altında piyasaya sürülen telefon olduğu düşünülüyordu. A80 resmi olduktan sonra, yeni söylentiler bir A90'ın da yolda olduğuna işaret etmeye başladı. Çünkü bu kez karşımızda açıkça farklı bir cihaz vardı. Ancak durumlar bir kez değişiyor ve cihazın adı bu kez "R90" olabilir.

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Yeni Galaxy R Serisinin İlk Üyesi 45W Şarjlı A90 Olacak

Sonuç olarak bu noktaya gelmiş bulunmaktayız. En güvenilir sızıntılardan biri Galaxy A90'ın gerçek olduğunu ve çıkışa yaklaştığını gösteriyor. Ancak bu kez "A90" adına sahip olmayacak. Samsung bu ismi lanetli mi görüyor bilinmez ancak görünüşe göre şirket tamamen yeni bir Galaxy R serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Şu ana kadar A90 olarak adlandırdığımız ve SM-A90x model numarasını taşıyan telefon, ilk R-Serisi Samsung telefon olacak.

Bu seriye daha sonra başka bir model eşlik edecek. Her iki Samsung R telefonda da üçlü arka kamera ve büyük ekranlar olacak. En azından biri 5G desteğine sahip olurken diğeri "çok benzersiz bir kamera özelliği" sunacak. Maalesef şu anda bunun hakkında daha fazla ayrıntıya sahip değiliz, bu yüzden birilerinin ilerleyen günlerde yeni sızıntılar yapması gerekecek.

Ayrı bir raporda, A90'ın 45W hızlı şarjı olacağı söyleniyor. Yani Koreli şirketin şu anki en hızlı standardının (25 W) neredeyse iki katına çıkacağı iddia ediliyor. Bu heyecan verici çünkü Samsung'un Galaxy S10 ailesinin (5G modeli hariç) ve son birkaç yıla ait geçmiş amiral gemilerinin şarj hızları 3 kat daha düşüktür. Yani gerçek olursa bu oldukça büyük bir sıçrama olacak.

Samsung Galaxy Note 10 Pro da ayrıca 45W'a sahip olacak. bu yüzden 2019'da en az bir pahalı Samsung cihazın bu teknolojiye sahip olacağını söyleyebiliriz.

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