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Android cihazınızda pil sorunnu yaşıyorsanız pilinizin sağlığını artırmak için pili kalibre edebilirsiniz. Pili kalibre etmek şarjınızın daha az tükenmesi konusunda etkili bir yöntemdir. Bu yazımızda da sizlere Android cihazlarda pili kalibre etme işleminden bahsedeceğiz.

Android Cihazlarda Pili Kalibre Etme

Android bir cihazda pili kalibre etmeniz için birbirinden farklı yöntemler vardır. Bu yöntemleri uygulayarak pilinizi kalibre edebilir ve eğer şarj sorunu yaşıyorsanız bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

Android cihazınızda yapacağınız pil kalibresi için ilk olarak cihazınızın şarjının tamamının bitmesini sağlayın. Cihazınızın şarjı bittiğinde ve kapandığında cihazı şarja takın. Şarjınızın tamamının dolmasını bekleyin. Cihazın şarjı %100 olduktan sonra cihazı şarjdan çıkartın ve telefonu tekrar, en az bir saat, şarja bırakın. Bu işlemi tamamladıktan sonra Android cihazınızı şarjınız azaldığında değil tamamen bittiğinde şarja takın ve cihazı %100 şarj edin. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayın. Piliniz böylece kalibre edilecektir.

Root'lu Android Cihazlarda Pil Kalibrasyonu Nasıl Yapılır?

Root işlemi uyguladığınız Android cihazınızda pili kalibre etmek için Google Play Store'da ücretsiz olarak bulabileceğiniz Advanced Battery Calibrator isimli uygulamayı cihazınıza indirin. Uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

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Advanced Battery Calibrator'ı indirdikten sonra cihazı şarja takın ve pili %100 oranında şarj edin. Şarj dolumu tamamlandıktan sonra uygulamaya girin ve Kalibrasyonu Başlat butonuna tıklayın.

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Android Cihazlarda Pili Kalibre Etmek ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak bize iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!