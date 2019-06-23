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Google'ın geliştirdiği Google Fotoğraflar uygulaması, Android cihazınızdaki galeriye göre daha kullanışlı geliyorsa bu yazımızda sizlere Android'te galeriden Google Fotoğraflar'a geçme işleminden bahsedeceğiz.

Android'te Galeriden Google Fotoğraflar'a Geçme

Android cihazınızın mevcut galerisinden Google Fotoğraflar uygulamasına geçme kararı aldıysanız ilk olarak Google Play Store'dan Google Fotoğraflar uygulamasını cihazınıza indirin. Bu uygulama ücretsiz bir uygulamadır ve milyonlarca kullanıcıya sahiptir. Google Fotoğraflar uygulamasını indirmek için buraya tıklayın.

Google Fotoğraflar uygulamasını cihazınıza indirdikten sonra uygulamaya bir Google hesabınızla bağlanın. Google hesabınızı kullanarak bağlandığınız Google Fotoğraflar uygulamasının ana ekranında Yedekle ve Senkronize Et seçeneğine tıklayın, uygulamanın yedekleme işlemini bitirmesini bekleyin.

Yedekleme ve senkronize işlemleri tamamlandıktan sonra Android cihazınızın Ayarlar bölümüne gidin. Buradaki ayar başlıklarından Uygulamalar > Galeri'ye gidin ve burada Varsayılan Olarak Ayarla > Varsayılanları Temizle adımını izleyin. Burada yer alan Devre Dışı Bırak butonuna tıklayarak da mevcut galeriyi cihazınızda devre dışı bırakın.

Son olarak Ayarlar > Uygulamalar bölümünden Google Fotoğraflar'a tıklayın ve Varsayılan Olarak Ayarla butonuna tıklayın. Böylece fotoğraflarınızı artık Google Fotoğraflar uygulamasında görüntüleyebilirsiniz.

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Google Fotoğraflar uygulamasına bağlandığınız Google hesabına tüm fotoğraflarınız senkronize edilir ve başka bir cihazdan Google Fotoğraflar uygulamasına, fotoğraflarınızın senkronize edildiği Google hesabı ile bağlandığınızda tüm fotoğraflarınız bu uygulamada görüntülenir. Bu uygulama bu yüzden birçok kullanıcı tarafından tercih edilen galeri uygulamasıdır.

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Android'te Galeriden Google Fotoğraflar'a Geçmek ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!