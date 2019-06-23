iOS 13: Bilinmeyen ve Spam Aramaları Susturma

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iOS 13, bilmediğiniz ve yığın olarak yapılan aramaların önüne ileri seviyede geçebilecek bir güncelleme getirerek bilinmeyen ve spam aramaları susturma özelliğini getirdi. Bu özellik neredeyse her iOS 13'e cihazınızı güncellemiş iOS kullanıcısının kullanacağı oldukça kullanışlı bir özelliktir. Bilmediğiniz numaraların ve yurt dışına ait numaraların size yaptığı aramalar bu özellik sayesinde otomatikman susturulacaktır.

iOS 13'te Bilinmeyen ve Spam Aramaları Susturma

iOS 13'te bilinmeyen ve spam aramaları otomatik olarak susturmak için ilk olarak iOS cihazınızın ana menüsünden Ayarlar'a gidin. Ayarlar ekranında yer alan seçeneklerden Telefon'a tıklayın. Burada gelen giden aramalarla alakalı yapabileceğiniz birçok işlem yer almaktadır. Bilinmeyen ve Spam aramaların önüne geçmek için iOS 13 güncellemesi ile gelen yeni özellik olan Bilinmeyen Aramaları Sessize Al başlığının yanında bulunan butona tıklayın ve butonu etkin hale getirin.

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Birçok kullanıcının memnun kalacağı bu özelliği Ayarlar > Telefon bölümünde bulamıyorsanız cihazınız iOS 13 işletim sistemine güncel değildir. iOS 13 işletim sistemini cihazınıza kurmak için telefonunuzun Ayarlar bölümüne gidin. Ardından > Genel > Yazılım Güncelleme adımını takip edin ve eğer burada bekleyen bir iOS güncellemeniz varsa yapın.

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