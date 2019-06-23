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Huawei dün nova 5 ailesini duyurdu, temel model şirketin yeni yonga setiyle geliyor: Kirin 810. Oldukça hoş bir orta seviye Kirin olduğu söylenebilir. Qualcomm'un şu anki en iyi orta seviye çipseti Kirin 710 ve Snapdragon 730 ile yapılan karşılaştırmalar, yeni Kirin'in hem Huawei için orta kademede önemli bir sıçrama olduğunu hem de Qualcomm'un bu kategoride önünün kesildiğini gösteriyor.

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Kirin 810, Snapdragon 730'u Geçiyor: Nova 5 Testte

Şirketin yeni orta segment Nova 5 akıllı telefonu AnTuTu performans testinden toplamda 237.000 puan aldı. Kirin 810 ile gelen cihaz böylece ortalamada Snapdragon 730'dan (yaklaşık 210.000) yüzde 13 daha hızlı olduğunu gösterdi. Aynı zamanda eski Kirin 710'a göre yüzde 70'lik bir gelişme olduğu göze çarptı. Bu özellikle Huawei için oldukça önemli bir performans sıçraması anlamına geliyor.

Orta sınıf telefonlar bir kez daha amiral gemilerinden çok daha cazip olduklarını kanıtlıyor.

Yeni Kirin 810'un grafik birimi (GPU) özellikle güçlü. Fortnite ya da PUBG gibi grafik ağırlıklı oyunlarda önem kazanan bu birim, Snapdragon 730'larda bulunan GPU'dan %25 daha yüksek puan almayı başardı. Bu da bir oyunda donma ile akıcılık arasındaki farkı belirlemek için fazlasıyla yeterli. Bu GPU'nun önceki jenerasyona ait Kirin 710'lara göre yaklaşık 3 kat daha fazla puan aldığını da belirtelim.

Elbette kendi testlerimiz için ofisimize bir Nova 5 almamız daha iyi olacak. Ancak görünen o ki orta segment telefon çipsetlerinde artık yeni bir 'kral' var.

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