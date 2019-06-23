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Görünüşe göre çentikli telefonlar Microsoft'un favorisi değil

Geliştiriciler, düzenli güncellemeler yoluyla yeni özellikler ve işlevler eklemeye devam ettikçe Microsoft'un Android Launcher'ı gittikçe daha iyi hale geliyor. Yaklaşan yeni güncelleme, eklenen bazı önemli seçenekler ve yetenekler ile kullanıcı deneyimini daha da arttırmayı vaat ediyor.

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Microsoft Launcher Çok Sayıda Yeni Özellik Kazanıyor

Şimdilik, bu gelişmeler beta kanalında test ediliyor, bu nedenle Microsoft Launcher'ın beta sürümünü yüklediyseniz, ne olacağını zaten görebilirsiniz. Aksi takdirde, bir sonraki Microsoft Launcher sürümünden ne bekleyebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Öncelikle, uygulamayı varsayılan asistanınız olarak ayarlamak zorunda kalmadan uygulamalardaki arama ve mesajlaşmalar için bildirim rozetleri alabileceksiniz. Ancak, daha isabetli rozetler görmek istiyorsanız, Microsoft Launcher'ı varsayılan yardımcınız olarak ayarlamanız gerekir, bu sizin seçiminiz.

Görünüşe göre Microsoft gizli dock'ı geri getirmeye karar verdi. Dock'ı gizlenecek şekilde ayarlasanız bile, telefonunuzda yüklü uygulamalara ve widget'lara erişebileceğinizi hala unutmayın.

Ayrıca, adaptif ikonlar adında bir özellik de geliyor. Bu da uygulama simgeleriniz için farklı şekiller seçmenize olanak tanıyor.

MSA ve iş veya okul hesapları için daha hızlı görev kartı senkronizasyonu ve ana ekran kilitliyken kısayollara erişim için değişiklikler gibi başka birkaç iyileştirme daha eklendi. Bunlar kullanıcı deneyimini geliştiriyor.

Yukarıdaki değişikliklerin tümü, Google Play Store'da yayınlanmış olan en son Microsoft Launcher beta güncellemesinin bir parçasıdır. Bunları uygulamanın beta sürümünü indirerek deneyebilir veya önümüzdeki birkaç hafta içinde final versiyonu bekleyebilirsiniz.

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