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Samsung, bu yıl Şubat ayında Galaxy A10'u piyasaya sürdü ve ardından geçen hafta Galaxy A10e ile ortaya çıktı. Şimdi, bu akıllı telefonlara yakında üçüncü bir cihaz olan Galaxy A10s eşlik edecek gibi görünüyor. Samsung hem orta segmenti hem de giriş seviyesi segmenti fazlasıyla iddialı telefonlarıyla domine ediyor. A10s bunun iyi bir örneği.

Samsung Galaxy A10s: Çift Kamera ve 3900 mAh Pil

Galaxy A10s olduğuna inanılan SM-A107F model numarasına sahip bir Samsung akıllı telefon, kısa bir süre önce FCC dosyalarından geçti.

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FCC listesi bu akıllı telefonun 3.900 mAh bataryaya sahip olduğunu gösteriyor. Liste aynı zamanda, bir LED flaş ve parmak izi tarayıcıya işaret ediyor. Samsung Galaxy 10s'nin arka kısmında çift kamera kurulumu göze çarpıyor. Yukarıda akıllı telefonun FCC'ye gönderilen şemasını görmek mümkün.

Akıllı telefon ayrıca USB portunun sağ tarafında, alt kısımda bir kulaklık jakına sahip. SM-A10F ya da tahmin edilen adıyla Galaxy A10s, 157 mm uzunluğunda, 75.8 mm genişliğinde ve 174.3 mm diyagonal yapıda olacak. Bu da cihazın ön panelinin 6.86 inç olduğunu gösteriyor. Ancak açık şekilde bunun tümü ekran olmayacak.

Karşılaştırma yapmak için Galaxy A10'nun özelliklerinden bahsedebiliriz. Galaxy S10 6.2 inç bir ekrana, 13 MP'lik tek bir arka kameraya, 3.400 mAh bataryaya sahip. Ayrıca A10'da bir parmak izi tarayıcısı bulunmuyor.

Galaxy A10, Exynos 7884 yonga seti tarafından destekleniyor. Bu durumda A10s'nin daha güçlü bir yonga seti ile gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Ancak şu varki halihazırda çok sayıda A serisi telefon bulunuyor. Daha güçlü bir çipset olsa bile fark neredeyse belirsiz olacaktır.

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