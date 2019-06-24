ABD'li operatör, servis ve uygulamalar sorunlar yaşıyor

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DownDetector'a göre ABD'deki en büyük teknoloji markalarından birçoğu şu anda büyük çöküntüler yaşıyor. Fox Sports Go, Tumblr, Fortnite, Discord ve Twitch gibi web site, oyun ve kanallardan Verizon, Comcast, AT&T, Amazon, Google, Snapchat, Sprint, T-Mobile ve daha pek çok operatöre kadar kullanıcılar ardı arkası kesilmeyen şikayetler gönderiyor. Sayfanın en üstündeki resim Verizon'a ait ve kendisi ülkenin en büyük operatörü olarak biliniyor. Haritada nerede en çok sorun yaşadığını göstermiş durumda.

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ABD'daki operatör ve uygulamalar büyük sorun yaşıyor

Bugün Amerika Birleşik Devletleri saatiyle 07:00 EDT (Türkiye saatiyle 14:00) civarında başlayan sorunlar, Kuzeydoğu ABD'yi, Teksas ve Güney Kaliforniya'daki mobil iletişimi kesintiye uğratmış durumda. Hizmetlerin kesintiye uğradığı bilinen şehirler arasında Philadelphia, New York, Washington, Brooklyn, Denver, Baltimore, Şikago, Pittsburgh, Portland, Houston, Dallas ve Alexandria var.

Kesinti, ağ şirketi Cloudflare'daki bir sorundan kaynaklanıyor gibi görünüyor. Firma, hizmeti etkileyen bir veriyolu kaçağı belirlemiş durumda ve sorunu çözmek için çalıştığını söylüyor. 16 milyondan fazla web sitesi Cloudflare kullanıyor. Dolayısıyla bu firmanın yaşadığı bir problem ABD genelinde yaşanacak bir kaos anlamına geliyor.

Kesintilerden bazıları sabah 9'dan önce çözülmeye başladı, ancak en son bilgilere dayanarak, dört büyük ABD telefon operatörünün hala problemlerle karşılaştığı belirtiliyor. T-Mobile, Sprint ve Verizon'dan daha fazla bilgi paylaşması bekleniyor.

Tüm servislerinde problem yaşayan Google da şu anda sistemlerinin düzgün çalışmaya başladığını belirtti. Gün boyunca yaşanacak gelişmelerden sizleri haberdar edeceğiz.

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