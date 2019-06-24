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Denizaşırı ülkelerde daha popüler olmasıyla bilinen Telegram mesajlaşma uygulaması uçtan uca şifreleme sunar ve aynı anda sohbet edebileceğiniz veya yayın yapabileceğiniz kişi sayısına sınırlama koymaz. Her protestocunun Telegram'ı kullanmayı sevmesi şaşırtıcı değil. Ve bugün şirket mesajlaşma uygulamasının 5.8 sürümünde bulunacak bazı değişiklikleri açıkladı.

Telegram ile Yakındaki İnsanlara Mesaj Göndermek

Tüm yeni sohbet ekranlarında artık üst kısımda "Kişilere Ekle" yazan yeni bir düğme olduğunu fark edeceksiniz. Bu özellik, telefon numarasını bilmeden bile platformda size mesaj gönderen bir kişiyi Telegram rehber listenize hızlı bir şekilde eklemenizi sağlar. Parmaklarınızın ucunda bulunan başka bir seçenek, size mesaj gönderen birini engellemenizi sağlar. Diyelim ki bir partidesiniz ve yeni tanıştığınız birini kişi listenize eklemek istiyorsunuz. Rehber'e Git > Yakınındaki Kişileri Ekle yolunu izleyerek, hemen yanınızda durdukları sürece bir Telegram kullanıcısı ile hızlıca mesajlaşmanızı sağlar. Elbette o kişinin de bu özelliği açık tutması gerekir.

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Yakındaki kişilerle sohbet etmek

Yakındaki Kişiler özelliği konum tabanlı grup sohbetleri yapmanıza ve hatta kendiniz bir tane oluşturmanıza olanak sağlar. Telegram'ın belirttiği gibi, "Bu güncelleme, konferanslardan, festivallere, stadyumlardan, kampüslerden, aynı kafede takılan insanlarla sohbet etmeye kadar her şey için yeni bir konum tabanlı grup sohbetleri dünyasını aralar." Uygulamanın en son sürümü, bir grup veya kanalın sahipliğini başka bir Telegram kullanıcısına aktarmanıza ve Önemli İstisnalar özelliğini kullanarak belirli sohbetler için mesaj önizlemelerini açıp kapatmanıza olanak tanır.

iOS cihazlarında Telegram kullananlar artık yeni bir temayı uygulamadan önce nasıl görüneceğini görmek için Görünüm sayfasını açabilir. 5.8 sürümünü kurduktan sonra, iOS kullanıcıları ana sayfalarında görmek istedikleri dört farklı simge arasından seçim yapabilir. Ayrıca iPhone veya iPad kullanan Telegram kullanıcıları, Siri kısayollarını kullanarak eller serbest modunu aktifleştirebilirler.

Telegram, iOS için App Store'da veya Android için Google Play Store'da bulunabilir.

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