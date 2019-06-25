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Blackview yeni dayanıklı amiral gemisi telefonu BV9700 Pro'yu henüz geçen ay tanıtmıştı. Uzun ömürlü, sağlam ve diğer telefonların pes edeceği koşullarda bile çalışan bir telefon. Yalnızca tuğla gibi bir cihaz olmak yerine BV9700 Pro günümüz modellerine ayak uyduran bir stile de sahip. Şirket bu tasarım için Transformers'dan ilham aldıklarını belirtiyor.

Dünyanın en sağlam telefonu: Blackview BV9700 Pro

Blackview'in sağlamlık ve dayanıklılık odaklı yeni amiral gemisi telefonu bazı rakipler gibi sadece iş ortamı düşünülerek hazırlanmamış. Aksine 6 GB RAM ile birlikte gelen sekiz çekirdekli MediaTek Helio P70 yonga setini barındırıyor. Şu anda Play Store'da bulabileceğiniz herhangi bir modern oyunu rahatlıkla oynatabilecek kadar güçlü. Hepsi bu da değil, Blackview, oynarken daha az önemli uygulamaları ve özellikleri seçici olarak devre dışı bırakabiliyor. Telefonun tüm gücünden daha fazla faydalanmayı sağlayan bir yapay zeka özelliği. Cihaz 4.380 mAh gibi dev bir batarya kapasitesi ile geliyor ve tek bir şarjla yaklaşık 12 saat boyunca oyun oynatabiliyor.

Aşağıdaki videoda, pilin performansının ölçüldüğü oyun testini izleyebilirsiniz. Videoda grafik ağırlıklı en popüler 4 oyun 30 dakika boyunca oynanıyor ve testin sonunda cihazda hala %73 pil mevcut oluyor. Bu da inanılmaz bir oran.

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BV9700 Pro'nun ayrıca kamera hayranları için de bir özelliği var – önde bir 16 MP selfie kamera ve arkada bir 16 MP çift kamera bulunuyor. Dayanıklı cihaz Samsung sensörleriyle donatılmış ve AI'ın gücüyle desteklenmiş. Diğer sağlam telefonların kameralarından daha iyi performans göstermeyi hedefleyen Blackview, hızlı otomatik netleme, geniş dinamik aralık, düşük ışık modu ve elbette bir portre modu sunuyor. Aşağıda BV9700 Pro ile çekilmiş bir video ve resim bulabilirsiniz.

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