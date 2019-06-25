Google Duo ile Kendi Kendine Silinen Fotoğraflar Göndermek

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2012'de Snapchat'in ilk kez piyasaya sunduğu bir özellik olan ve üyelerin gönderdiği fotoğrafların otomatik olarak silindiği işlev şimdi Google Duo uygulamasına geldi. Snapchat'te fotoğraflar on saniye sonra siliniyordu. Google Duo için de benzer bir seçenek mevcut.

Google Duo ile Otomatik Silinen Fotoğraflar Göndermek

Fotoğrafların gönderildikten sonra kendi kendine silinmesi geçtiğimiz saatlerde Google'ın popüler görüntülü sohbet ve mesajlaşma uygulaması Duo'ya eklendi. İşlevi kullanmak için uygulamanın 56. sürümünü çalıştırmanız gerekiyor. Fotoğrafların yanı sıra, Duo kullanıcıları cihazlarına yerel olarak kaydedilmiş ekran görüntülerini veya diğer görüntüleri de paylaşabilecekler.

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Güncellemenin telefonunuza gelip gelmediğini görmek için hızlı yol bulunuyor. Telefonunuzdaki fotoğraf galerisine gidin ve bir fotoğrafı paylaşın. Şimdi fotoğrafı otomatik olarak silinecek şekilde paylaşmanıza izin veren bir seçenek göreceksiniz. Butona dokunduktan sonra klavyeyi kullanarak veya karalamalar yaparak görselere metin ekleyebilecek ve böylece özelleştirebileceksiniz.

Fotoğrafın düzenlenmiş ve düzenlenmemiş sürümü cihazınızda kalacak veya isterseniz oradan da silinecek. Görüntü bir kez seçtikten sonra aynı andan beş ayrı kişiye gönderebiliyorsunuz. Duo'daki her alıcı anında yeni mesaj bildirimini alır. Duo uygulamasını bir kez açtıktan ve mesajınızı gördükten sonra, görüntü kendi kendini imha etmek için geri sayımı başlatır. Geri sayım için ekranda duran küçük resme dokunarak içeriği tam boyuta getirmeniz gerekiyor.

Ayrıca silinmeden önce alıcıdan bir video göndermesini ya da telefon görüşmesi yoluyla yanıt vermesini de talep edebiliyorsunuz. Duo seçenekleri çok zengin ve bol tutuyor. Güncelleme henüz herkese ulaşmadı. Eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa Google Play Store'u takipte kalın ya da otomatik güncelleştirmeleri açın.

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