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Büyük MWC Shanghai 2019 etkinliği bugün Çin'de başladı ve konferanstaki büyük duyurulardan biri de Oppo'dan geldi. Dongguan merkezli üretici, bu ayın başlarında ilk kez piyasaya sürülecek ilk ekran altı kameralı telefonunu tanıttı. Selfie merceği bu cihazda ekranın altına gizlenmiş şekilde duruyor. Böylece ne bir çentiğe ne de üstten açılır karmaşık mekanizmalara gerek kalmıyor. Tam ekran deneyimi en etkili şekilde elde ediliyor. Ancak uyaralım ilk ekran altı kameralı telefonlar en iyi fotoğrafları çekmeyecek.

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İlk Ekran Altı Kameralı Telefon Oppo'dan Geldi

Teknolojinin çalışmasını sağlamak için Oppo hem özelleştirilmiş bir ekran hem de kamera modülü geliştirdi. Ekranın merceğin üstünde kalan kısmı, ışığın en iyi şekilde iletilmesini sağlamak için yeniden tasarlanmış eşsiz bir piksel yapısına sahip. Aynı zamanda şeffaf bir malzemeden üretilmiş. Özel kamera ayrıca herhangi bir ışık kırılması ile mücadele etmek için geniş bir diyafram, büyük bir sensör ve daha büyük piksel boyutu ile birlikte geliyor.

Ekran altı kamera ne özellikler sunuyor?

Bir kamera genellikle ışık, optik ile sensöre çarptığında fotoğraf çekmeye hazır olur ancak üst kısmında katı bir malzemenin bulunması resmi oldukça bulanıklaştıracaktır. Oppo üç algoritmadan yararlanarak ekran performansını kısmadan kamera performansını iyileştirmenin yollarını bulmuş.

Algoritmalardan ilki Beyaz Dengesi'dir – Oppo hedefe yönelik ayarlamalar yapmış ve görüntüyü engelleyebilecek herhangi bir ışık kaynağına karşı bu rengi baştan ayarlamış. Sonra aşırı pozlanmış kareleri tekrar düzenleyen ve gölgelerdeki parlaklığı artıran HDR algoritması var. Haze Removal algoritması lensin üzerinde katı bir malzeme bulunması sorunuyla mücadele ediyor; Görüntünün keskinliğini artırmak için çalışıyor.

Oppo, "fütüristik, çentiksiz, yekpare ve eşsiz bir akıllı telefon" sunduğunu söyledi, ancak her türlü özellik, fiyat veya bulunabilirlik konusunda sessiz kaldı. Basın bülteninde söylenen tek şey, bu teknolojinin yani ekran altı kamera sisteminin "yakın gelecekte" piyasaya sürüleceği oldu. Görüntü kalitesi şu anda mükemmel değil. O nedenle biraz daha iyileştirmeye ihtiyaç olabilir.

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Yine de bu yazımızda geleceğin akıllı telefon tasarımına göz atmış olduk. Apple artık öğrenmeye başlasa iyi olur!