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LG, bugün Hindistan'da yeni W serisi akıllı telefonlarını tanıttı. LG W10, W30 ve W30 Pro'nun 4,000 mAh bataryası var, Android 9 Pie çalıştırıyor, sekiz çekirdekli yonga setlerini kullanıyor ve arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısının yanı sıra öne bakan kamera yüz kilidini destekliyor. İşte LG W10, W30 ve W30 Pro özellikleri.

LG W10, W30 ve W30 Pro ile Tanışın, Tüm Özellikler

Daha ucuz olması beklenen LG W10 öncelikle tam boyutlu çentiği ile dikkat çekiyor. Bu çentikte 8 MP selfie kamera var. FullVision ekranın boyutu 6.19 inç dolaylarında. Çözünürlük ise 1512 x 720 piksel.

MediaTek Helio P22 yonga seti ile gelen telefonun işlemcisi 2.0GHz hızında çalışıyor. W10 3 GB RAM bulunduruyor. Depolama alanı 32 GB ancak microSD kart yuvası sayesinde genişletilebiliyor.

LG W10 arkada 13 MP ana kamera ve 5 MP sabit odaklı ikincil kameraya sahip. Cihaz Amazon Hindistan üzerinden 3 Temmuz itibariyle 115 avroya satılacak. Seçilebilecek renkler Smokey Grey ve Tulip Purple.

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LG W30

LG W30, Waterdrop çentik içinde 16 MP selfie kamerası ile daha büyük bir 6.26 inç ekran sunuyor. Bu ekran 1520 x 720 piksel çözünürlükte ve yine FullVision adına sahip. Aynı zamanda IPS LCD yapıda.

2 GHz işlemci ve 3 GB RAM'e sahip olan W30'da MediaTek Helio P22 var. W10 gibi, W30 da bir microSD kart ile genişletilebilen 32 GB dahili depolamaya sahip.

LG W30'un ana kamera kurulumu üç adet lensten oluşuyor. 12 MP Sony IMX486 mercek, 13 MP 100 derecelik ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik sensörü.

LG W30 fiyatı 130 avro ve 3 Temmuz'da piyasaya sürülecek. Thunder Blue ve Platinum Grey renklerine sahip.

W30 Pro

LG W30 Pro, W30 ve W10 ile aynı anda piyasaya sürülmeyecek. Dolayısıyla fiyatı belli değil.

W30 Pro'daki en büyük fark 1.8 GHz CPU ve 4 GB RAM gibi görünüyor. Yonga seti Qualcomm Snapdragon 632 olmuş.

LG W30 Pro'daki ekran yine çentikli 16 MP selfie kamera sunuyor. Boyutu 6.22 inç ve FullVision V adını taşıyor.

LG W30 Pro'daki üçlü kamera 13 MP ana sensör, 8 MP 100 derece ultrawide modül ile 5 MP derinlik sensöründen oluşuyor.

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Cihazların Türkiye'ye gelip gelmeyecekleri henüz belli değil. Ancak uygun fiyatlı ve ilgi çekici oldukları doğru.