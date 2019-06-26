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Oppo markası geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye giriş yapan yeni bir Çinli telefon üreticisi. Kendisi OnePlus gibi diğer popüler markalarla aynı şirket tarafından yönetiliyor. Oppo'nun özelliklerinden biri ilk çentiksiz, tam ekran telefon tasarımını sunan markalardan olması. Aynı zamanda ilk üstten açılır kamera mekanizmasını Find X ile tanıtmıştı. Şirket şimdi Reno Z adında yüksek ekran – gövde oranına sahip bir cihazla Avrupa pazarına giriyor.

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Oppo Reno Z Avrupa'ya Geliyor! Türkiye'ye Girebilir

Oppo elbette halihazırda Avrupa'da cihazlarını satıyor. Türkiye'de de birçok telefonu bulunmakta. Ancak Reno Z için iddialı bir ürün olduğu söylenebilir. Zira yüzde 85 seviyesine yaklaşan bir gövde oranının yanı sıra 4035 mAh gibi dev bir pil kapasitesi sunuyor. Ekran boyutu 6.4 inç ve RAM kapasitesi 6 GB. Reno Z'nin süper cazip olmasını engelleyen noktalardan biri belki de Snapdragon 855 ile gelmemesi olabilir. Amiral gemisi düzeyinde bir yonga seti yerine telefonda Helio P90 bulunuyor. Ancak iyi fiyatlandırıldığı takdirde 160 bin dolaylarında AnTuTu puanıyla Helio P90 hemen her görev için yeterli olacaktır.

Oppo Reno Z için açıklanan ilk Avrupa çıkış tarihi 5 Temmuz oldu. Telefon Hollanda mağazalarına gelecek ve MediaMarkt ve Belsimpel üzerinden satılacak. Birinci model 4 GB / 128 GB depolama seçenekleri sunarken, fiyat etiketi 349 avro veya 395 dolar olacak. Cihaz siyah ve mor renklerde satılacak.

1000 dolarlık akıllı telefonların cirit attığı bir telefon dünyasında Reno Z'nin hiç de fena görünmediği söylenebilir. Bu fiyat etiketiyle Türkiye'ye geldiği takdirde ilgi çekici olacaktır. Cihazda suya dayanıklılık yok ancak 3.5 mm kulaklık girişi yerli yerinde duruyor. Telefon kamera tarafında 48 MP ana lense ve 5 MP ikincil lense sahip. Ön kamerası ise 32 MP.

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Reno Z, parmak izi tarayıcına sahip ve 20 W VOOC 3.0 hızlı şarj desteği sunuyor. 15 W şarj ile çalışan pahalı amiral gemileri olduğu düşünülürse (Samsung gibi) yeterince iyi.