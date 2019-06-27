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Huawei hala ABD'nin haksız yasağının devamında gelen büyük sorunlarla uğraşırken, kendisine tanınan 90 günlük süreyi en iyi şekilde değerlendirmek için elinden geleni yapıyor. Şirket bu süreyi mevcut akıllı telefonlarına Android güncellemeleri sunmak için kullanacak. Bu anlamda daha fazla Huawei cihazın Android Q işletim sistemini alacağı ortaya çıktı. İşte o cihazların listesi.

Daha Fazla Huawei Cihaz Android Q Alıyor

Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi (ve yasak olmasaydı belki de birinci) olan Huawei'in İspanya kanadından gelen bir haber birçok Huawei sahibinin yüzünü güldürecek. Buna göre Google'ın en yeni ve en güçlü işletim sistemi olan Android Q altı yeni cihaza daha geliyor.

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Huawei İspanya bu haberi bir Twitter paylaşımı ile verdi. Kendileri güncellemenin artık ülkeye ulaşmak üzere olduğunu açıkladı. Yani bu Türkiye'nin de içinde olacağı bir zincirleme reaksiyonu başlatabilir. Şüphesiz bu cihazlar arasında en çok mutlu olacak kullanıcılar Mate 10 sahipleri olacak.

Mate 10 ve Mate 10 Pro kesinlikle bugüne kadar üretilmiş en sevilen Android'lerden biridir. Aynı zamanda listedeki diğer modellerden daha eskiler. Ancak hala performanslı çipsetlere sahip. Dolayısıyla Android Q haberi aslında şaşırtıcı değil. Listenin geri kalanını yeni Mate 20'ler oluşturuyor.

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate 20 lite

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X

Bu haberle birlikte 2017 yılına ait amiral gemisi Huawei'lerin önümüzdeki haftalarda Android Q çalıştırmaya başlayacağı kesinleşti.

Yaşanan son gelişmeler bir telefon üreticisi olarak Çinli şirketin durumunu zora sokmuş olsa da kendileri şimdi yeni bir işletim sistemi (HongMeng / Ark), yeni uygulama mağazası ve daha fazla yerel çözümle Google'a ve Android'e meydan okumak için geliyor.

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