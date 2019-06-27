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Sony sıklıkla alışılmışın dışında akıllı telefonlar üretmesiyle bilinir. Bu cihazlar sıklıkla sıra dışı tasarımlarla geliyorlar. Xperia 1 bir istisna değil ve cihaz 21:9 gibi benzeri görülmemiş bir en-boy oranına sahip. Bu da oldukça ince ve uzun bir cihaz demek. Xperia 1 hakkında merak edilen çok şey var. Yazımızda onların cevaplarına yer verdik.

Sony Xperia 1 Hakkında Merak Edilen Her Şey

Xperia 1 kompakt versiyona sahip olacak mı?

Resmi bir kompakt sürüm duyurusu yok ancak Xperia 2'nin 6.1 inç ekranla 6.5 inçlik Xperia 1'den daha kompakt olacağını söyleyebiliriz.

Xperia 1 Netflix 4K destekliyor mu?

Hayır, desteklemiyor. Netflix mobilde en fazla 1080p Full HD destekliyor. Bu servisle ilgili bir sınırlama. Xperia 1'de Full HD HDR yayınlar izleyebileceksiniz.

Xperia 1'de Bloatware uygulama var mı?

Sony birkaç önceden yüklü uygulamaya sahip. Ancak bunların çoğunluğu kullanışlı. Kaldırılamayan uygulamalar arasında Cinema Pro (video düzenleme), Game Enhancer, Sony Support, 3D Creator, Facebook, Netflix, Fortnite yükleyicisi var. Silebilecekleriniz arasında ise Imaging Edge Mobile, Booking.com, AR Effect, Video & TV SideView (kumanda uygulaması), News, PS App, Amazon Shopping, ve Movie Creator var.

Xperia 1 ekranı ne kadar iyi?

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Her telefonun ekranının kendine göre avantajları vardır ancak Xperia 1'i iyi yapan şey tamamen düz bir panele sahip olması. Kıvrımlı olmaması kazayla dokunmayı önlüyor. Bu dokunmalar aksine S10+ ve OnePlus 7'de daha sık yaşanıyor.

120 Hz sadece oyunlarda mı geçerli?

120 Hz her zaman aktif olarak çalışmakta ve fark hissedilebiliyor.

Hoparlörlerdeki ses seviyesi iPhone XS Max ile karşılaştırıldığında nasıl?

Cihaz stereo ses sunuyor. Bunlardan biri ahize diğeri ise altta yer alıyor. Ses neredeyse her anlamda iyi ve yalnızca bass biraz kısık. iPhone XS ve Galaxy S10 daha iyi bas sesi veriyor.

Kamerada cam koruyucu var mı ve cihazın gövdesi plastik mi?

Kameralarda koruyucu var ancak Gorilla Glass 5 değil. Gövdesinde plastik bulunmuyor.

Cihazın batarya optimizasyonu nasıl?

Stamina Mode cihaz beklemedeyken arka plan işlemlerini sınırlıyor.

Sony yazılım güncellemelerinde ne kadar hızlı?

Şirket yazılım güncellemeleri konusunda oldukça hızlı. Bu konuda endişe etmenize gerek olmuyor.

Titreşim motoru nasıl?

Cihazın titreşim motoru birinci sınıf hissettiriyor.

Kablosuz şarj neden yok?

Bunun ana sebebi cihazın gövdesini kalın yapıyor olması.

2K OLED ekranlarla kıyaslandığında 4K OLED'in farkı hissediliyor mu?

Bir 4K ekranla QHD+ ekran arasındaki farkı çoğu zaman göremezsiniz. Telefon keskin görünüyor ancak Galaxy S10 ve S10+ da öyle.

Cihazda gece modu var mı?

Şirket bu telefonunda özel bir gece modu kullanmıyor.

Can sıkan gezinme düğmelerini gizleyip yalnızca jestleri kullanmak mümkün mü?

Hayır, gezinti çubuğu gizlenmiyor. Arayüzde ana ekran düğmesi ve geri düğmesi bulunuyor. Arayüz demişken bir karanlık mod da mevcut ancak çok geniş çaplı değil.

Telefon kamerasının en düşük enstantane hızı ve en yüksek ISO değeri nedir?

Pro modunda, en uzun deklanşör hızı olarak 30 saniyeyi seçebilirsiniz ve maksimum ışık hassaslığı ISO3200'dür.

Kamera RAW formatı destekliyor mu?

Stok kamera uygulaması RAW fotoğraf çekmeyi desteklemiyor. Lightroom, AZ Camera ve ProShot destekleyenler arasında.

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