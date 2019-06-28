REKLAMLAR



Instagram kullanıcıları uygulamada paylaştığı gönderilerin güzel ve ilgi çekici olmasına oldukça dikkat ediyor. Takipçileri tarafından kötü bir yorum almak istemeyen kullanıcılar, fotoğrafın en ince ayrıntısına kadar fotoğrafı analiz ediyor. Bu yazımızda da siz Instagram kullanıcılarına, Instagram'da Kırpmadan Dikey Fotoğraf Paylaşma konusuna ipucu vereceğiz. Bu işlem, Instagram'a atacağınız dikey fotoğrafın tamamen hiçbir şekilde büyütülmeden veya kırpılmadan paylaşabilmenizi sağlar.

iOS: Instagram'da Kırpmadan Dikey Fotoğraf Paylaşma

Instagram'da kırpmadan dikey fotoğraf paylaşmak için iOS cihazınıza indirmeniz gereken Whitagram uygulamasını ilk olarak buraya tıklayarak indirin. Whitagram fotoğraf düzenleme uygulamasıdır ve ücretsiz olarak App Store'dan indirebilir.

Whitagram isimli uygulamayı indirdikten sonra uygulamayı açın ve uygulama ana ekranındaki Kamera ve Kütüphane seçeneklerinden galeriye gitmek için Kütüphane'yi seçin. Fotoğraf galeriniz açıldığında Instagram'da paylaşacağınız dikey fotoğrafı seçin ve uygulamada açılmasını bekleyin. Fotoğraf uygulamada açıldıktan sonra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Uygulama, fotoğrafı düzenleme ekranında açılan fotoğrafları otomatik olarak mükemmel bir boyuta getirmektedir. Son olarak fotoğrafı kaydetmek için ekranın sağ üst köşesindeki Kaydet butonuna dokunun.

REKLAMLAR



Instagram hakkında diğer ipuçlarına ulaşmak istiyorsanız buraya tıklayabilir, Instagram hakkında yazdığımız ipuçlarından bilgi alabilirsiniz.

REKLAMLAR



iOS: Instagram Uygulamasında Kırpmadan Dikey Fotoğraf Paylaşma hakkında ve diğer konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilir, güncel teknoloji haberleri ve ipuçlarından anında haberdar olmak için bizi Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!