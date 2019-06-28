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Fotoğraflarınızı ilginç hale getirmek ve fotoğraflarınızın hangi tarihte, saat kaçta çekildiğini göstermek için fotoğraflarınıza zaman damgası ekleyebilirsiniz. Bu özelliği birçok Blogger kullanmaktadır ve kendilerini takip eden kişilere paylaştıkları fotoğrafın ne zaman çekildiği bildirmektedir. Bu yazımızda sizlere iOS'te Fotoğraflara Zaman Damgası Ekleme hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okumaya devam edin…

iOS'te Fotoğraflara Zaman Damgası Ekleme

iOS'te fotoğraflara zaman damgası eklemek için App Store'dan Timestamp'i cihazınıza indirin. Timestamp'i buraya tıklayarak iOS cihazınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulamayı cihazınıza indirdikten sonra açın. Bu uygulamayı kullanarak ister zaman damgalı fotoğraf çekebilir isterseniz de fotoğraf galerinizde yer alan fotoğraflara zaman damgası ekleyebilirsiniz. Eğer fotoğrafı Timestamp kullanarak çekerseniz bu fotoğrafa otomatik olarak bir zaman damgası eklenecektir. Galerinizdeki fotoğraflardan birine zaman damgası eklemek istiyorsanız zaman damgası eklemek istediğiniz fotoğrafı galerinizden Timestamp'i kullanarak seçin.

Fotoğraf, uygulamanın düzenleyici ekranında açıldıktan sonra bu ekranda yer alan zaman damgalarından istediğinizi seçebilirsiniz. Fotoğraftaki, uygulamanın logosunu kaldırmak için de fotoğraf düzenleme ekranında yer alan seçeneklerden Logo butonuna dokunabilir, ücretsiz olarak bir reklam izleyerek uygulama logosunu fotoğrafınızdan kaldırabilirsiniz. Uygulama logosu fotoğraf üzerinde pek hoş durmayacağı için bu özelliği kullanabilirsiniz.

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Fotoğrafınıza zaman damgası ekledikten sonra uygulamanın sağ üst köşesinde yer alan Fotoğrafı Kaydet butonuna tıklayabilir fotoğrafı galerinize kaydedebilir daha sonra sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.

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