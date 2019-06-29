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2018'e damga vuran telefon trendlerden biri varsa o da ekran içi parmak izi okuyucular oldu. Bu gelişmiş ve şaşırtıcı teknolojiyi önce üst sınıf amiral gemisi cihazlarda gördük. Ancak fazla uzun sürmeden orta-üst sınıf modellere de gelmeye başladı. Yine de büyük ölçüde hala pahalı cihazlarda kullanılıyor. Zira teknolojinin kendisi ucuz değil. Çinli ekran üreticisi BOE bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor.

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Ekran İçi Parmak İzi Okuyuculu Ucuz LCD Telefonlar Geliyor

Ekran içi parmak izi okuyucuların pahalı olmasının nedeni yalnızca OLED panellerde çalışmalarıdır. OLED ekranlar LCD ekranlara göre nispeten masraflılar ve daha çok Samsung'larda kullanılıyorlar. Endüstri uzmanlarının önceki tahminlerine göre teknoloji artık nispeten olgunlaşmış durumda. Bu da bu teknolojinin şimdi LCD panellere uygulanabileceğini gösteriyor. Dünyaca ünlü ekran üreticisi BOE tam olarak bunu başardığını açıkladı.

Bu yıl ya da 2020'nin başında piyasaya sunulacak en düşük fiyatlı telefonlarda bile ekran içi parmak izi okuyucu desteğinin olduğunu göreceğiz. Bu haber düşük seviye ve orta seviye segmentindeki telefon sahipleri için büyük bir adım olacak. Bu teknoloji şimdiye kadar LCD'lere uygulanamıyordu çünkü arka ışık aydınlatması bu ek sensörle birleştiğinde her şey çok kalın hale geliyordu.

Telefonların %85'i LCD Kullanıyor

Piyasa analistlerinin çalışmalarına bakılırsa piyasaya gönderilen toplam 1.456 milyar akıllı telefonun yaklaşık yüzde 85'i 2018'de LCD panellerle donatıldı. Açıkçası eğilim yavaş yavaş OLED lehine kayıyor ancak bu konuda hala çok uzun bir yolumuz var.

Fortsense ve AU Optronics'in önceleri parmak izi tarayıcılı bir LCD üzerinde çalıştığı doğrulanmıştı ancak BOE'nin açıklamasına bakılırsa şirket 2019'un sonuna kadar bu ekranları seri üretime uyumlu yapmayı hedefliyor ve bunun sözünü verdi. Dolayısıyla 2020'nin hemen başında artık ucuz cihazlarda da aynı özelliğe sahip olabileceğiz.

Çerçevesiz ekranlı telefonlar artıyor

2017'de çerçevesiz ya da diğer adıyla tam ekran telefonların pazara oranı sadece yüzde 9'ken bu oran 2018'de yüzde 65'e yükseldi. 2019 itibariyle ise aynı oran yüzde 81 gibi şaşırtıcı bir noktaya ulaşmış durumda. 2019'de 1.26 milyar adet tam ekran telefon satıldı. 2020'de 1.46 milyar telefonla yüzde 90 penetrasyonuna ulaşılacağı düşünülüyor.

2018'de yalnızca 30 milyon ekran içi parmak izi olan telefon satılırken bu oran 2019'de 180 milyon dolaylarına ulaşmış durumda.

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