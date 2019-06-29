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Trump yönetiminin ABD'li şirketlerin Huawei'ye yazılım ve donanım sağlaması konusundaki haksız kararının ardından, şirket bu belirsizliklerin ışığında hala telefonları üzerinde tam gaz çalışmayı sürdürüyor. Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi şimdi Mate 30 5G'nin çıkış tarihini açıkladı. Ancak tüm heyecan verici açıklamalar bununla sınırlı değil.

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Huawei Mate 30 5G Aralık'ta, Mate X Eylül'de Çıkıyor

Mate 30 5G, Rusya'daki 5G konferansında şirket yetkilileri tarafından paylaşılan yukarıdaki slayta göre aralık ayında çıkış yapacak. Tabii ki öncelikle Rusya pazarına özel olarak sunulmuş bir zaman çizelgesi olabilir. Ancak Mate 30 ailesini dünyanın geri kalanında ne zaman göreceğimize dair iyi bir fikir de veriyor. Çok fazla beklememiz gerekiyor.

Eğer ABD yasağı durumu daha da kötüleştirmezse bazı 4G destekli Mate 30 telefonların belki de kasım ayında, yani daha erken bir tarihte geldiklerini de görebiliriz. Zira Huawei geçmişte yeni Mate telefonlarını her zaman kasım ayında piyasaya sunmuştu.

Öte yandan yeni Mate X'in eylül ayında çıkacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Dün ortaya çıkan haberlere göre Samsung halihazırda dikey katlanabilir telefonunun tasarımını tamamladı ve üretimine başladı. Şirketin ana hedefi bu cihazı Huawei'in katlanabilir Mate X'inden önce çıkarmak. Bu da bizlere Ağustos ayını işaret ediyor.

Mate X'in normalde daha erken çıkması gerekiyordu ama Huawei, Samsung'un Galaxy Fold ile neler yapabileceğini görmek istedi. Bu yüzden ilk katlanabilir akıllı telefonu için süreci biraz daha yavaşlattı ve her şeyi uzaktan izledi. Fold sonuç olarak başarısız oldu ancak Samsung pes etmedi ve hemen ardından şimdi yeni bir katlanabilir cihaz çıkarıyor; hem de ikinci kez Huawei'den önce.

İlk 5G'li Huawei telefon bu değil. Daha önce tanıtılan Mate 20 X Türkiye pazarına girmese de bazı yerlerde satışta. Bu cihaz şimdi Rusya'ya geliyor. Türkiye'ye girip girmeyeceği hala belli değil.

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