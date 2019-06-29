Samsung Galaxy Note 10 Plus Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Samsung bu yıl 15'ten fazla akıllı telefonu piyasaya sundu ve bunların neredeyse tümü büyük ses getirdi. Şirket özellikle yeni A serisi telefonlarıyla giriş ve orta segmentteki oyununu güçlendirdi ve hiç olmadığı kadar iddialı hale geldi. Bugün konu fiyat – performans telefonları olduğunda neredeyse Galaxy A serisinden başka telefon konuşulmuyor. Ancak Samsung'un asıl iddiası üst segmentte ve yeni piyasaya çıkacak olan Galaxy Note 10 Plus ile bunu bir kez daha kanıtlayacak. Cihazın ilk görüntüleri sızdırıldı.

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Samsung Galaxy Note 10 Pro, Note 10 Plus Adını Taşıyacak

Yeni Galaxy Note 10 Plus'ın önceleri Pro adını taşıyacağı iddia ediliyordu. Görünüşe göre Samsung bu fikrini değiştirdi ve cihazı her zaman olduğu gibi "Plus" adıyla piyasaya sunacak. Böylelikle telefonun ilk gerçek görüntüleriyle karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Bilindiği gibi Note 10 Pro ve Note 10 önümüzdeki ağustos ayında tüm dünyada satışa sunulmuş olacak.

iPhone gibi büyük üreticilerin ve rakiplerin aksine Samsung neredeyse her telefonunu birbirinden belirgin oranda farklı yapmayı başarıyor. Note 10 Plus için tahminler S10 ve S10 Plus'tan ekran boyutu ve çok daha gelişmiş kamera özellikleriyle ayrılacağı yönünde. Bu kameralar için "eşi görülmemiş" iddiaları yapılmıştı.

Galaxy Note 10'un 6.4 inç ve Note 10 Plus'ın ise 6.7 inç ekranla gelmesi bekleniyor. Ayrıca 5G'li bir Note 10 da olacak ancak 5G Türkiye'de 2020'de çıkacağından bu modelin pazarımıza girme şansı düşük.

Şimdi Plus modeli olduğu görülen cihazın ilk gerçek görüntüleri ile karşılaşıyoruz. Görüntüler gizlice çekilmiş olmalı ki bulanıklar ancak en çok merak edilen detayları gün yüzüne çıkarıyorlar. Selfie kamerası ortada ve arkada üçlü kamera kurulumu var. Çerçeveler oldukça ince ve ekran tahmin edildiği gibi fazlasıyla devasa.

Cihazların çıkış tarihi 7 Ağustos. O zamana kadar daha fazla sızıntı bekleyebiliriz.

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