Samsung bugün bir sonraki "sınırları zorlayan Galaxy tasarımını" bulmak için Dezeen üzerinden büyük ödüllü bir yarışma başlattığını duyurdu. Samsung Mobil Tasarım Yarışması, bireylerin, stüdyoların ve öğrencilerin 40.000 dolar para ödülü için iki kategoride yarışmasına izin verecek.

Samsung'un 40.000 Dolar Ödüllü Yarışmasına Katılın

Next Mobile+ kategorisinde yarışmacılar, akıllı telefon, tablet veya giyilebilir cihazlarda kullanılacak yeni bir Samsung Galaxy aksesuar tasarımı üzerinde çalışacaklar. Örneğin, akıllı telefon kılıfı, tablet kılıfı, saat kayışı ve kulaklık kılıfı için tasarımlar gönderilebilir. Samsung, bu tasarımların, kullanıcıya değer katarken ellerindeki cihazı da geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Samsung her başvuruda tasarımın tanımını, ayrıntılı özelliklerini ve ürünün hedeflediği kitleyle ilgili bilgiler paylaşılmasını istiyor. Aksesuarın videosu veya 3D render'ı da aranan detaylar arasında.

Açık kurallar Dezeen'nin web sitesinde paylaşılmış ve bunları gözden geçirmenizi öneririz. Örneğin, tasarladığınız aksesuarı sonunda "Galaxy" adını kullanarak yazmanız gerekiyor. Böylece şirketin Galaxy ürünlerini hedef aldığınız gösterilmiş oluyor.

İkinci kategori olan Next Mobile Wallpaper Paradigm, yarışmacılardan en iyi duvar kağıdı tasarımlarını bir video, resim veya APK dosyasında sunmalarını istiyor. Samsung ayrıca duvar kağıdının mevcut cihazlarından bazılarında nasıl görüneceğini görmek istiyor ve her tasarımcının tasarımın arkasındaki fikri açıklamasını istiyor. Duvar kağıdı etkileşimli olabilir, hatta cihazın sahibinin mevcut ortamına bağlı olarak değişen belirli işlevler içerebilir.

Her kategoride birinciye 10 bin dolar

Çoğu yarışmada olduğu gibi, her turda yarışmacılardan bazıları elenecek. Her bir kategoride beş kişi ayakta kalacak ve tasarımcılar 25 Eylül'de Samsung yöneticilerinden ve tanınmış birkaç tasarımcıdan oluşan bir panelin önüne çıkacaklar. Burada her iki kategoride de birinci, ikinci ve üçüncü sırayı kazananlar seçilecek.

Next Mobile+ ve Next Mobile Wallpaper Paradigm kazananların her biri 10.000 ABD Doları alacaktır. İkinci sırayı kazanan 5.000 dolar alırken, üçüncü sıra 3,000 dolar alacak. Her iki gruptan iki finalist 1000 dolar onur ödülü alacak. Ödüller, 29 ve 30 Ekim tarihlerinde yapılacak olan San Jose, California'daki bir sonraki Samsung Geliştirici Konferansında verilecek. Her iki kategoriden de ilk üç kazanan konferansa katılırken, beş finalistin çalışmaları sergilenecek.

Yarışmaya katılmak gerekmemekle birlikte, her iki kategorideki beş finalistin de Samsung'a tasarımlarını gösterdikleri ve tasarlama sürecini anlattıkları kısa bir video sunmaları şart.

Katılım

Katılım için ABD vatandaşı olmanız gerekmiyor ancak 18 yaşından büyük olmanız şart. Yarışmaya katılmak için bu linke tıklayın. Yarışmanın şartları ve koşulları için buraya tıklayın. Tasarımlarınızı göndermek için 4 Ağustos'a kadar zamanınız var. Tüm açıklamalar İngilizce olarak yazılmak zorunda.

