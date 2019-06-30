REKLAMLAR



Hareket halinde oyun oynamayı seviyor ancak Nintendo Switch oyun konsolunu satın alamıyor ya da Switch oyunlarını oynamakla pek ilgilenmiyorsanız o halde ilginizi çekebilecek bir haberimiz var. Son zamanların büyüyen trendi Battle Royale modunu benimseyen Switch oyunu Tetris 99'un Android ve iOS telefonlarınıza geleceğini duymak sizi şaşırtabilir. Evet, Nintendo Switch'in en bağımlılık yapan oyunlarından biri şimdi mobil telefonlar için klonlanıyor.

REKLAMLAR



100 Oyunculu Tetris Battle Royale Telefonlara Geliyor

Tetris 99 ile iOS ve Android'e gelecek Tetris battle royale arasındaki en büyük fark telefon oyununun 100 oyuncuya kadar özel arenaları desteklemesi olacak. Bu arenalarda oyuncular birbirleriyle kıyasaya mücadele edecekler. Yeni oyuna bu kez Tetris 99 değil Tetris Royale adı veriliyor ve oyuncuların her sezon liderlik tablosunda üst sıralara çıkmaları için kapışmalarını sağlıyor. 100 kişilik rekabetçi modunun yanı sıra çeşitli farklı oyun modlarını da içerecek.

Örneğin, oyuncular, Tetris'lerini özelleştirmelerine yarayan seçenekler kazanmak için günlük görevleri yerine getirerek ödüller kazanabilecekler. Ayrıca savaşlarda işlerine yarayacak faydalı güçlendiriciler ve özellikler kazanacaklar.

Ayrıca bir Maraton modu da mevcut olacak ve bu mod solo olarak oynanabilecek. Böylece oyunculara Tetris becerilerini kişisel olarak geliştirebilme imkanı sunulacak. Binlerce oyuncuyla kıyasaya mücadeleye girmeden önce pratik yapılabilecek.

N3TWORK, Çin dışındaki tüm ülkelerde Tetris Royale'i Android ve iOS cihazlarına getirmek için The Tetris Company ile işbirliği yaptı. Oyun şimdi her iki mobil platform için geliştirilme aşamasında ve 2019'da beta testi için belirli bölgelerden katılımlar alınacak. Türkiye bunlar arasında olabilir.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum