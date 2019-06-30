REKLAMLAR



Google'ın yeni Fuchsia işletim sistemini hatırlıyor musunuz? Gizemli açık kaynak kodlu işletim sistemi ile ilgili heyecan verici yeni bir gelişmeye rastlandı. Erken gelişim aşamasında olan her yazılımın doğasında olduğu gibi Fuchsia işletim sistemiyle ile ilgili haberler şimdilik seyrek. Ancak görünüşe bakılırsa ürün kullanıma sunulmaya çok yakın.

Google'ın Yeni İşletim Sistemi Fuchsia OS'in Sitesi Açıldı

Son G/Ç etkinliğinde bu yan projesi hakkında merak uyandıran ayrıntılar paylaşan Google, şimdi sessizce Fuchsia işletim sisteminin ilk geliştirici portalını başlattı. Daha öneleri bu işletim sisteminin Android'in yerini alacağı söylenmişti. Ancak sadece telafuzu zor ismine bakmak bile bunun gerçekleşmesini pek mümkün göstermiyor. Google, Fuchsia için yakın gelecekte daha farklı şeyler planlıyor:

REKLAMLAR



Google işletim sistemlerine yeni bir yaklaşım getirmek istiyor ve bunu Fuchsia ile hayata geçiriyor. Fuchsia yeni bir Chrome ya da yeni bir Android değil ancak hakkında heyecanlanacak çok şey var. Android gibi bir Linux çekirdeğine değil "Zircon" adlı bir mikro çekirdeğe dayanıyor. Yani tamamen yeni bir sistem.

Menülerde 120 Hz Desteği

Google bu şletim sistemini tam manasıyla ölçeklenebilir olarak tasarlıyor. Gömülü sistemler, akıllı telefonlar, tabletler ve PC'lerde kullanım için uygun olacak. Kullanıcı arayüzü Flutter kullanılarak yazılmış ve uygulamaları ise Dart tabanlı çalışîyor. Özellikle Flutter ile yüksek performans ve etkileyici grafiksel akışkanlık elde edilmiş. Flutter, menülerde 120 fps gibi yüksek değerleri destekliyor. Aynı zamanda Etcher adında bir Vulkan tabanlı renderleme motorunu da içeriyor.

Eğer bunlar sizi heyecanlandırmak için başlı başına yeterli değilse, daha fazlasını öğrenmek için resmi kaynakların, önceden derlenmiş ikili dosyaların ve ayrıca adım adım kurulum rehberlerinin sunulduğu fuchsia.dev adresine göz atabilirsiniz.

Site, Android portalı gibi diğer Google geliştirici sitelerine benzer çalışıyor. Dokümantasyonu çok iyi organize edilmiş ve herhangi bir şey için arama yapmak çok kolay. Hemen yandaki terminalde oynamak için bir ASCII inek sanat çalışması bile var.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum