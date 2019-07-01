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Bu yıl dünyanın dört bir yanından pek çok markanın pek çok akıllı telefonu ile karşılaştık. Elbette yeni telefonlar gelmeye devam ediyor ancak bunca seçenek arasında kullanıcılar şimdi 2019'da alınabilecek en iyi telefonlar hangisi merak ediyor. Yazımızda bu telefonları artıları ve eksileri ile listeledik.
2019'da Alınabilecek En İyi Telefonlar
En İyi Üst Sınıf, Premium Telefonlar
Apple iPhone XS ve XS Max
|Artıları
|Eksileri
| Sınıfının en iyisi performans
| Son derece yüksek fiyat
| Sınıfının en iyisi yazılım desteği (~ 5 yıl)
| Pil ömrü en iyiler arasında değil
| Etkileyici OLED ekran
| Kutuda hızlı şarj cihazı yok
| Çok iyi kamera
|Tamirleri pahalı
| Face ID, en gelişmiş yüz tanıma
| Çentik hala burada
| Videolar için harika
|Pahalı 256 GB / 512 GB depolama yükseltmeleri
|Harika oyunlarla dolu App Store
Samsung Galaxy S10 ve S10+
|Artıları
|Eksileri
|Şık, çekici tasarım
|Performansı diğerleri kadar akıcı değil
| Etkileyici Süper AMOLED ekranlar
| Pil ömrü iyi, ancak harika değil
| İyi kamera kalitesi
| Yazılım güncellemeleri geç geliyor
| Genişletilebilir depolama, kulaklık girişi
|Yüksek fiyat
|Kablosuz şarj etme
Huawei P30 Pro
|Artıları
|Eksileri
|Şık tasarım
|Pahalı
| Eşsiz periskop zum kamera ve gece çekimi
|Huawei EMUI'a alışmak gerekiyor
| Hızlı performans
|4K60 video desteği yok
| Mükemmel batarya ömrü
|Kablosuz şarj ve ters şarj
En İyi Orta Üst Sınıf Telefonlar
Apple iPhone XR
|Artıları
|Eksileri
|Sınıfının en iyisi performansı
|XS'den biraz daha büyük çerçeveler
| Çok çeşitli renklerde geliyor
| İkincil kamera yok
| Harika kamera
| LCD ekran etkileyici değil
|Face ID alanında en iyisi
|Kutuda hızlı şarj cihazı yok
| Videolar için harika
| Çentik hala burada
| Uzun yıllar gelen güncellemeler
|Harika oyunlarla dolu App Store
Samsung Galaxy Note 9
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|Artıları
|Eksileri
|Mükemmel batarya ömrü
|Belki bazıları için biraz fazla büyük
| Etkileyici OLED ekran
| Android güncellemelerinin gelmesi aylar alabiliyor
| Harika kamera
|Günlük kullanımda pürüzsüz akıcı değil
| Birçok özelleştirme seçeneği
| S Pen
|Genişletilebilir depolama
Samsung Galaxy S10e
|Artıları
|Eksileri
|Kompakt
|Telefoto kamera yok
| Neredeyse sorunsuz
| Hızlı performans
| Harika kamera
|microSD kart, 3,5 mm kulaklık girişi
Fiyatına Göre En İyi Telefonlar
Xiaomi Redmi Note 7
|Artıları
|Eksileri
|En yakın rakibinden çok daha ucuz
|3 GB RAM
|4 GB / 128 GB depolama seçeneği
|Biraz kalın ve ağır gövde
|4000 mAh batarya, hızlı şarj
|Hızlı işlemci, iyi kamera
|Yüksek ekran – gövde oranı
|Büyük ekran, cam gövde
Pocophone F1
|Artıları
|Eksileri
|Fiyatına göre iyi donanım
|Plastik arka kapak
|Güçlü işlemci
|İri çerçeve
|Büyük 4.000 mAh batarya
|Büyük çentik
|8 GB'a kadar RAM seçeneği
Honor 20 Pro
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|Artıları
|Eksileri
|Güzel tasarım
|AMOLED ekran yok
|7 nm Kirin 980 çipset
|Kamera kalitesi en iyisi değil
|Büyük batarya
|Arayüze alışmak gerekiyor
|Zengin kamera kurulumu
|Yazılım güncellemeleri gecikebiliyor
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