2019'da Alınabilecek En İyi Telefonlar

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Bu yıl dünyanın dört bir yanından pek çok markanın pek çok akıllı telefonu ile karşılaştık. Elbette yeni telefonlar gelmeye devam ediyor ancak bunca seçenek arasında kullanıcılar şimdi 2019'da alınabilecek en iyi telefonlar hangisi merak ediyor. Yazımızda bu telefonları artıları ve eksileri ile listeledik.

2019'da Alınabilecek En İyi Telefonlar

En İyi Üst Sınıf, Premium Telefonlar

Apple iPhone XS ve XS Max

Artıları Eksileri
Sınıfının en iyisi performans
 Son derece yüksek fiyat
Sınıfının en iyisi yazılım desteği (~ 5 yıl)
 Pil ömrü en iyiler arasında değil
Etkileyici OLED ekran
 Kutuda hızlı şarj cihazı yok
Çok iyi kamera
Tamirleri pahalı
Face ID, en gelişmiş yüz tanıma
 Çentik hala burada
Videolar için harika
Pahalı 256 GB / 512 GB depolama yükseltmeleri
Harika oyunlarla dolu App Store

Samsung Galaxy S10 ve S10+

Artıları Eksileri
Şık, çekici tasarım

Performansı diğerleri kadar akıcı değil
Etkileyici Süper AMOLED ekranlar
 Pil ömrü iyi, ancak harika değil
İyi kamera kalitesi
 Yazılım güncellemeleri geç geliyor
Genişletilebilir depolama, kulaklık girişi
 Yüksek fiyat
Kablosuz şarj etme

Huawei P30 Pro

Artıları Eksileri
Şık tasarım

Pahalı
Eşsiz periskop zum kamera ve gece çekimi

Huawei EMUI'a alışmak gerekiyor
Hızlı performans
4K60 video desteği yok
Mükemmel batarya ömrü
Kablosuz şarj ve ters şarj

En İyi Orta Üst Sınıf Telefonlar

Apple iPhone XR

Artıları Eksileri
Sınıfının en iyisi performansı
XS'den biraz daha büyük çerçeveler
Çok çeşitli renklerde geliyor
 İkincil kamera yok
Harika kamera
 LCD ekran etkileyici değil
Face ID alanında en iyisi Kutuda hızlı şarj cihazı yok
Videolar için harika
 Çentik hala burada
Uzun yıllar gelen güncellemeler
Harika oyunlarla dolu App Store

Samsung Galaxy Note 9

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Artıları Eksileri
Mükemmel batarya ömrü
Belki bazıları için biraz fazla büyük
Etkileyici OLED ekran
 Android güncellemelerinin gelmesi aylar alabiliyor
Harika kamera
 Günlük kullanımda pürüzsüz akıcı değil
Birçok özelleştirme seçeneği
S Pen
Genişletilebilir depolama

Samsung Galaxy S10e

Artıları Eksileri
Kompakt
Telefoto kamera yok
Neredeyse sorunsuz
Hızlı performans
Harika kamera
microSD kart, 3,5 mm kulaklık girişi

Fiyatına Göre En İyi Telefonlar

Xiaomi Redmi Note 7

Artıları Eksileri
En yakın rakibinden çok daha ucuz 3 GB RAM
4 GB / 128 GB depolama seçeneği Biraz kalın ve ağır gövde
4000 mAh batarya, hızlı şarj
Hızlı işlemci, iyi kamera
Yüksek ekran – gövde oranı
Büyük ekran, cam gövde

Pocophone F1

Artıları Eksileri
Fiyatına göre iyi donanımPlastik arka kapak
Güçlü işlemci İri çerçeve
Büyük 4.000 mAh batarya Büyük çentik
8 GB'a kadar RAM seçeneği

Honor 20 Pro

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Artıları Eksileri
Güzel tasarım AMOLED ekran yok
7 nm Kirin 980 çipset Kamera kalitesi en iyisi değil
Büyük batarya Arayüze alışmak gerekiyor
Zengin kamera kurulumuYazılım güncellemeleri gecikebiliyor

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum

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