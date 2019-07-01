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Bu yıl dünyanın dört bir yanından pek çok markanın pek çok akıllı telefonu ile karşılaştık. Elbette yeni telefonlar gelmeye devam ediyor ancak bunca seçenek arasında kullanıcılar şimdi 2019'da alınabilecek en iyi telefonlar hangisi merak ediyor. Yazımızda bu telefonları artıları ve eksileri ile listeledik.

2019'da Alınabilecek En İyi Telefonlar

En İyi Üst Sınıf, Premium Telefonlar

Apple iPhone XS ve XS Max

Artıları Eksileri Sınıfının en iyisi performans

Son derece yüksek fiyat

Sınıfının en iyisi yazılım desteği (~ 5 yıl)

Pil ömrü en iyiler arasında değil

Etkileyici OLED ekran

Kutuda hızlı şarj cihazı yok

Çok iyi kamera

Tamirleri pahalı Face ID, en gelişmiş yüz tanıma

Çentik hala burada

Videolar için harika

Pahalı 256 GB / 512 GB depolama yükseltmeleri Harika oyunlarla dolu App Store

Samsung Galaxy S10 ve S10+

Artıları Eksileri Şık, çekici tasarım



Performansı diğerleri kadar akıcı değil

Etkileyici Süper AMOLED ekranlar

Pil ömrü iyi, ancak harika değil

İyi kamera kalitesi

Yazılım güncellemeleri geç geliyor

Genişletilebilir depolama, kulaklık girişi

Yüksek fiyat Kablosuz şarj etme

Huawei P30 Pro

Artıları Eksileri Şık tasarım



Pahalı Eşsiz periskop zum kamera ve gece çekimi



Huawei EMUI'a alışmak gerekiyor Hızlı performans

4K60 video desteği yok Mükemmel batarya ömrü

Kablosuz şarj ve ters şarj

En İyi Orta Üst Sınıf Telefonlar

Apple iPhone XR

Artıları Eksileri Sınıfının en iyisi performansı

XS'den biraz daha büyük çerçeveler

Çok çeşitli renklerde geliyor

İkincil kamera yok

Harika kamera

LCD ekran etkileyici değil

Face ID alanında en iyisi Kutuda hızlı şarj cihazı yok Videolar için harika

Çentik hala burada

Uzun yıllar gelen güncellemeler

Harika oyunlarla dolu App Store

Samsung Galaxy Note 9

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Artıları Eksileri Mükemmel batarya ömrü

Belki bazıları için biraz fazla büyük

Etkileyici OLED ekran

Android güncellemelerinin gelmesi aylar alabiliyor

Harika kamera

Günlük kullanımda pürüzsüz akıcı değil Birçok özelleştirme seçeneği

S Pen

Genişletilebilir depolama

Samsung Galaxy S10e

Artıları Eksileri Kompakt

Telefoto kamera yok Neredeyse sorunsuz

Hızlı performans

Harika kamera

microSD kart, 3,5 mm kulaklık girişi

Fiyatına Göre En İyi Telefonlar

Xiaomi Redmi Note 7

Artıları Eksileri En yakın rakibinden çok daha ucuz 3 GB RAM 4 GB / 128 GB depolama seçeneği Biraz kalın ve ağır gövde 4000 mAh batarya, hızlı şarj Hızlı işlemci, iyi kamera Yüksek ekran – gövde oranı Büyük ekran, cam gövde

Pocophone F1

Artıları Eksileri Fiyatına göre iyi donanım Plastik arka kapak Güçlü işlemci İri çerçeve Büyük 4.000 mAh batarya Büyük çentik 8 GB'a kadar RAM seçeneği

Honor 20 Pro

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Artıları Eksileri Güzel tasarım AMOLED ekran yok 7 nm Kirin 980 çipset Kamera kalitesi en iyisi değil Büyük batarya Arayüze alışmak gerekiyor Zengin kamera kurulumu Yazılım güncellemeleri gecikebiliyor

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