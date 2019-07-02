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Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro, arkalarında kare kamera modülüne sahip ilk telefonlar olmasa da, en çok bilinenleri arasındadır. Ve şimdi Apple ve Google sırasıyla iPhone 11 ve Pixel 4'te bu tasarımı örnek aldıklarına göre, Huawei farklı bir yöne doğru adım atıyor. İlk önce Weibo'da yayımlanan bir fotoğraf, ekim ayında tanıtılmak üzere yaklaşan Huawei Mate 30 Pro'da cam arka panel olacağını göstermişti. Şimdi bir başkası yuvarlak kamera modulü olacağını ortaya koydu.

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Huawei Mate 30 Pro'da iPhone 11 Gibi Kamera Çıkıntısı Olabilir

Görüntüye bakıldığında, arka panelin ortasına monte edilecek kamera modülü için dairesel bir kesit ayrılmış. Geçen yılki Mate 20 serisine göre belirgin bir değişiklik olsa da, Motorola'nın birkaç yıldır dairesel kameralar kullandığı biliniyor. Ancak eğer resim meşru ise, Huawei bu yıl daha geniş kamera modülleri kullanılacağının farkında. Kamera iPhone 11'de olduğu gibi dışarı taşacak ancak en azından rakiplerinden bir miktar farklılaşacak.

Öyleyse sensörler tarafında beklentiler ne durumda? Birincil kameranın 40 MP civarında olacağı öngörülüyor. 3 kat optik zoom'lu bir 8 MP telefoto kamera ve 20 MP Ultra geniş kamera görebiliriz. Ayrıca bir kızılötesi ışığın bir nesneden çıkıp kameraya geri dönmesinin ne kadar sürdüğünü ölçen Time of Flight sensörü de burada olacaktır. Bu veri, portre çekiminde kullanılan bokeh efekti için daha doğru ve daha hızlı derinlik ölçümü sağlar.

Huawei Mate 30 Pro Özellikleri

Huawei Mate 30 Pro'nun TSMC'nin 7 nm+ sürecini kullanarak ürettiği Kirin 985 yonga seti ile güçlendirilmesini bekliyoruz; bu tasarımda silikonun daha kesin olarak işaretlenmesi için elektro ultraviyole litografi (EUV) kullanılıyor ve çipin içine daha fazla transistör yerleştirilmesine izin veriyor. Daha fazla transistör daha fazla güce ve daha düşük enerji tüketimine eşittir.

Telefon 6.71 inç AMOLED ekrana ve muhtemelen OnePlus 7 Pro'daki gibi 90Hz tazeleme oranına sahip olacak. Kaydırma hareketleri, menüler ve oyunların tereyağı gibi pürüzsüz olmasını bekleyebilirsiniz. Özellikle mobil oyunları oynamak daha eğlenceli olacak. Huawei'in telefona 4000 mAh veya daha yüksek kapasiteli bir batarya koymasını bekliyoruz. Ve Mate 20 Pro gibi, Mate 30 Pro sadece kablosuz şarjı desteklemeyecek, aynı zamanda ters kablosuz şarj da sunacak. Cihazın kalan pilini başka telefonlarla paylaşmasını sağlar.

İşletim Sistemi

Huawei Mate 30 Pro büyük ihtimalle Android ile gelecek. Eğer bu olmazsa şirket cihazda yeni HongMeng OS / Ark OS işletim sistemini kullanacak. Uygulama mağazası tarafında ise üçüncü parti hazır bir mağazayı ya da kendi daha küçük mağazasına başvuracak.

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