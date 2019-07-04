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Analistler, yarı iletken işinde çöküş yaşayan Samsung'un karında yarıdan fazla oranda düşüş bekliyor. Bazı gönderilerin askıya alınmasına neden olan Huawei'in ticaret yasağı durumu daha da kötüleştirmiş durumda.

Samsung Gelirlerinin %50'den Fazla Düşmesi Bekleniyor

Refinitiv SmartEstimate, Samsung'un (29 analistin rakamlarına dayanarak) 5.14 milyar dolarlık bir işletme karı tahsil edeceğini öngörüyor. Bu, geçen yıla göre %60'lık bir düşüş demek. Aynı zamanda faaliyet karının 5.4 milyar dolar olduğu birinci çeyrek dönemine kıyasla bile düşüş anlamına geliyor. Samsung'un ikinci çeyrek kazancı son üç yılın en zayıf seviyesine inecek.

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Samsung, dünyanın en büyük DRAM ve NAND çip sağlayıcısıdır ve kârının yaklaşık üçte ikisini sağlayan en kazançlı işidir. Huawei'ye yaptığı satışları kaybetmesinin yanı sıra çip fiyatları da son çeyrekte epey azaldı (2. çeyrekte %25 düştü). Dolayısıyla şirkete ekstra zarar veriyor. Analistler, yılın geri kalanında fiyatların düşük kalacağını düşünürken, Samsung ve Micron yeniden toparlayacağına inanıyor.

Her şey tümüyle kötü değil

Her şey tümüyle kötü durumda değil. Huawei yasağı devam ederse Samsung'un akıllı telefonu işleri hız kazanabilir. HI Investment & Securities bu durumda Samsung'un yılda 37 milyon adet daha fazla akıllı telefon satabileceğini öngörüyor (bu daha fazla Samsung çipi gerektireceğinden üretimde baskı yaratacaktır). Özellikle yeni tanıtılan gelişmiş A serisi telefonların satışları oldukça iyi gitmekte.

Samsung'un sıkıntıları ABD / Çin ticaret savaşıyla sınırlı değil. Japonya yarı iletken yonga üretimi için hayati önem taşıyan bazı kimyasalların gönderilerini sınırlamayı planlıyor.

Samsung'un yeni kazanç raporunu Cuma günü yayımlaması bekleniyor.

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