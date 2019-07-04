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Samsung Electronics Australia, tüketicilere Galaxy cep telefonlarının su geçirmezliği konusunda yanıltıcı bilgi sunduğu iddiasıyla Federal Mahkemeye çıkıyor. Şirket ülkedeki reklamlarda Galaxy telefonlarının 1,5 metreye kadar olan bir derinlikte 30 dakika boyunca suya dayanıklı kaldığını belirtiyor. Ancak hepsi bu değil.

Yanıltıcı Su Koruması Reklamı Samsung'a Ceza Aldıracak

Reklamlarda aynı zamanda tüketicilerin, cihazları "her türlü suya" maruz kalsalar bile telefonlarının çalışmaya devam edeceğine inanmaları sağlanıyor. Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu'na (ACCC) göre bu teknik anlamda doğru değil.

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ACCC, özellikle Samsung'un ilanlarında telefonlarının okyanus ve yüzme havuzları dahil tatlı su olmayan ortamlarda kullanıldığını belirtti.

Samsung telefonlar yalnızca tatlı suya dayanıklı

Bununla birlikte Samsung web sitesindeki kullanma kılavuzu Galaxy S10 telefonların (ülkede 1.200 dolar üstüne satılıyor) yalnızca "tatlı su" koşullarında test edildiğini ortaya koyuyor.

Samsung'un telefonları için yer verdiği maddeler arasında şu ifadeler yer alıyor: "Plaj veya havuz kullanımı için tavsiye edilmez" ve "su veya toz hasarı garanti kapsamında değildir".

ACCC, davanın bir parçası olarak Samsung'un TV, sosyal medya, web, reklam panoları ve broşürlerinde telefonlarını bu tipik tuzlu su ortamlarında gösterdiği 300'den fazla reklamı kullanacak.

Düzenleyici kurum Samsung'un bu iddiaları savunacak makul bir temeli olmadığını düşünüyor.

Reklamlar haksız rekabet sunuyor

ACCC şirketin Galaxy telefonlarını temiz su olmayan koşullarda test ettiği ve bu suya maruz kaldıklarında cihazların yaşam döngüsünün nasıl etkilendiğini araştırdığı konusunda şüpheli.

ACCC başkanına göre reklamlar ada ülkesi Avustralya'daki tüketicileri yanlış yönlendiriyor. Reklamların tüketicilerin bilinçli seçim yapma şansını elinden aldığı belirtilmiş. Bu da Samsung'a haksız rekabet avantajı sağlıyor.

Reklamlar tüketicilerin cihazlarını kullanmamaları gereken durumlarda kullanmalarına neden olabilir. Üstelik Samsung su hasarı alan Galaxy telefonlarına garanti de sunmuyor.

Yeni bir bildiride Samsung kendisini ACCC'nin davasına karşı savunmak istediğini belirtti. Açıklamada "Samsung, akıllı telefonlarındaki suya dayanıklılığın pazarlanması ve reklamının yanında duruyor" denildi.

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