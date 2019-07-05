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Yanında sunduğu aksesuar ve ekipmanlarla en iyi oyun telefonu olarak beğeni alan Asus ROG Phone şimdi yenileniyor. Geçtiğimiz ay Asus ROG Phone 2'nin Temmuz ayında hatta daha spesifik olarak 23 Temmuz'da çıkacağı iddia edilmişti. Bilgi doğrulanmadığından şüpheli yaklaşsak da şimdi cihazın çıkış tarihi resmen açıklandı. Çinli şirket Weibo hesabı üzerinden Asus ROG Phone 2 çıkış tarihini 23 Temmuz olarak doğruladı.

Asus ROG Phone 2 Çıkış Tarihi Açıklandı

ROG Phone 2 ilk telefona kıyasla bazı önemli yükseltmeler ve özellikler ile geliyor. Bilindiği üzere ilk telefon 90 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran sunuyordu. Ancak aynı ya da yakın dönemde çıkan Razer Phone 120 Hz hızında bir ekran sunmayı başardı. Elbette bu telefonlarda 90 fps ya da 120 fps hızlara çıkmak çok az oyunda mümkün oluyor. Yine de yeni ROG Phone 2'nin özelliklerinden biri de 120 Hz tazeleme hızı olacak.

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Asus ROG Phone 2'nin özelliklerine dair detaylar şu an için sınırlı ve açıklanmayı bekliyor. Telefona dair son zamanlarda çıkan bir iddiada 30 W hızlı şarja işaret edildi. Ancak iddia fazla temel bulmadı, o nedenle şimdilik şüpheli yaklaşmakta yarar var.

Kesin gözüyle bakılan diğer özellikler arasında Snapdragon 855 yonga seti ve en az 8/12 GB RAM var. Şirket bu çipseti bir kez daha overclock edebilir ve 3 GHz üstüne çıkarabilir. Ekran boyutu ilk telefonda 6.0 inçti ve yeni cihazda 6.2 inç dolaylarını görebiliriz ya da ekran – gövde oranı artabilir.

Her halükarda ROG Phone 2'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor. İlk model Türkiye'de satılmadı. Dolayısıyla 2.'si için değişen bir şey olma ihtimali çok az.

Son olarak cihazın Çinli PUBG yayıncısı ile ortaklaşa üretildiğini ve PUBG oyununu diğer cihazlardan daha akıcı çalıştırabileceğini hatırlatalım.

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