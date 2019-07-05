Huawei Ekran Altı Kameralı Telefon Hazırlıyor

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Oppo halihazırda ekran altı kamera teknolojilerini MWC Shanghai'da sergiledi ve vivo ve Xiaomi'nin de prototipleri olduğunu biliyoruz. Başka bir Çinli üretici oyuna katılmayı planlıyor gibi görünüyor. Huawei, kullanıcı arayüzü ve kamera üzerindeki alanın nasıl kullanılacağı konusunda patent aldı.

Huawei Ekran Altı Kamerası İçin Arayüz Patenti Aldı

Görünüşe göre Huawei'in ekran altı kameralar için en az yarım düzine çözümü var. Görüntülerden biri, görüşme sürenizi gösterirken bir diğeri Kamera Modu'nu (AI Modu ile gösterildiği gibi) gösteriyor. Arama uygulamasından çıktığınızda aramanızla ilgili bilgileri görüntüleyen bir ekran de var.

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Bu patent dosyalarının ortaya çıkardığı başka ilginç bir şey de öne bakan kameranın asıl pozisyonudur. Oppo onu üst tarafın ortasına yerleştirirken, Huawei, Honor View 20 ve Huawei nova 5i'ye benzer şekilde sol üst köşeye koymayı planlıyor.

Huawei'in şu anda ekran altı kameralı telefonu olup olmadığını bilmiyoruz. Zira patent alınmış olması şirketi hemen bu cihazı hazırlamak zorunda kılmıyor. Firmalar bazen fikirlerini korumak amaçlı patent alabilir. Ancak şu var ki ne çentik ne de hareketli aksamlı diğer ön kamera fikirleri pek sıcak karşılanmadı. Dolayısıyla sıradaki büyük şey ekran altı kamera olacak.

Ekran altı kameralar ve döner kameralar

Şu ana kadar kullanıcıları en çok heyecanlandıran kamera fikri Samsung'un Galaxy A80 ile başardığı şey oldu. Döner kamera fikri iyi görünüyor zira tek bir kamera hem ön hem de arka kamera oluyor. Bunun maliyetleri ve uzun ömürlülüğü konusunda şu an bir şey söylemek zor. Samsung teknolojiyi kullanmaktan vazgeçerse zaten bu sorumuzu cevaplamış olacak.

Ancak döner kameralara dair her şey şu an için mükemmel değil. Kameranın üzerinde cam bulunması merceğe düşen ışığın azalmasına ve bu nedenle de çekilen fotoğrafların daha kalitesiz görünmesine neden oluyor. Firmalar ekran altı kameranın bulunduğu yerde daha özel bir cam parçası kullanıyor ancak bu henüz yeterli faydayı sağlamış değil. O nedenle amiral gemisi cihazlarda kullanılmadan önce iyi bir çözüm bulunması gerekecek.

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