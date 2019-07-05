Performans Canavarı Excalibur G900 Gücüne Güç Kattı

REKLAMLAR



Oyun severlere son teknoloji ürünlerle en yüksek performans ve kesintisiz oyun keyfi vadeden Excalibur G900, rekorları yeniden alt üst etmeye hazırlanıyor. Yeni Excalibur G900'de Intel'in en yeni 9. nesil Intel Core i7 9750H işlemcisi yaklaşık yüzde 30'a varan performans artışı sunarken, NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 Max-Q'e ek olarak sunulan RTX™ 2060 ekran kartı seçeneği ile kullanıcıların oyunlardaki ihtiyaçlarına göre daha doğru seçim yapmasını sağlıyor. Ayrıca oyuncuların kendilerine özel Excalibur G900'lerini oluşturabilmeleri için işletim sistemi, RAM ve depolama alanı da Casper.com.tr internet sitesinden belirlenebiliyor.

Üst Düzey Gerçeklik Algısı

Oyun tutkusunu bir üst seviyeye taşıyacak Excalibur G900'ün efsanevi güç kaynaklarından biri ekran kartı. NVIDIA'nın Turing™ mimarisine sahip RTX ekran kartları, bir önceki nesillerine göre ortalama yüzde 30 daha fazla performans sunuyor. Yeni RTX™ 2080 Max-Q ekran kartı ise bir önceki nesline göre yaklaşık yüzde 45 daha performanslı. Sadece RTX ekran kartlarının sahip olduğu ışın izleme teknolojisi sayesinde oyunseverler, oyunun her anında inanılmaz gerçekçi ve detaylı görsellere sahip olabiliyor. Yeni Excalibur G900, RTX™ 2060 ekran kartı seçeneği de sunarak kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine özel bir bilgisayar oluşturmasına fırsat veriyor.

Bununla birlikte DLSS (Deep Learning Super Sampling) teknolojisi ile her detayda daha gerçekçi bir görüş sağlıyor. Yapay zekânın kattığı muhteşem hız sayesinde, ekran kartını yormadan oyun içerisindeki her detayı algılayarak olması gerektiği boyut ve renkleri birleştirerek görüntüye aktarıyor. Böylece yüzde 40 daha gerçekçi görüntüler elde edilebiliyor. Programlanabilen gölgeleme teknolojisi sayesinde de kullanıcılar tüm detaylara fazlasıyla hâkim olabiliyor.

REKLAMLAR



Akıllı Turbo Soğutma ile Takılmadan Oyun Keyfi

Excalibur G900'ün akıllı turbo soğutma sistemi sayesinde RTX™ 2080 Max-Q ekran kartının sunacağı üst düzey performansta kesintisiz oyun deneyimi sunuyor. 2 adet akıllı turbo fanın her birinde 71 ayrı fan yaprağı bulunuyor. Böylece içerideki hava dolaşımı en hızlı şekilde ilerliyor. Termal sistemin sahip olduğu 4 farklı termal boru ise bütün sistemin serin kalmasını sağlıyor.

Daha İnce, Daha Geniş

Dünyanın en ince çerçevelerinden birine sahip olan Excalibur G900 neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip. Sadece 4.7 mm inceliğine sahip olan süper dar çerçevesi ile Excalibur G900 daha büyük görüntüler sunuyor. 144 Hz yenileme hızı, 5 ms tepki süresi ve 178 derecelik görüş açısına sahip Full HD IPS ekranı ile benzersiz bir görüntü kalitesi sunan Excalibur G900, 19.9 mm kalınlığı ve 2.1 kg ağırlığı ile sınıfındaki rakiplerine göre yüzde 30 daha taşınabilir. RTX™ 2060 ekran kartlı yeni Excalibur G900'de ise 21.4 mm kalınlık ve 2.1 kg ağırlık ile taşınabilirlik anlayışını tam anlamıyla pekiştiriyor.

RGB Klavye ve Aydınlatma

Performans tutkunlarının vazgeçemediği RGB klavye Excalibur G900'ün en iddialı yönlerinden sadece bir tanesi. 65 binden fazla renk seçeneği ile oyun severlerin, klavyelerini diledikleri renklerle özelleştirebilmesine imkân tanıyor. Kullanıcılar ayrıca klavyeyi 3 farklı bölgeye ayırıp her bir bölgeyi bambaşka renkler ile canlandırabiliyor. RGB klavyesine ek olarak sağ ve sol köşelerinden RGB ışık yayan Excalibur G900, en karanlık alanları bile rengârenk aydınlatıyor.

Oyunseverler Efsane Gücü Yönetebiliyor

Excalibur kontrol merkezi ile oyunun yoğunluğuna ve hızına göre bilgisayarın performansı ayarlanabiliyor. Sadece birkaç saniyede, soğutmayı da aynı anda turbo fan butonunu ile aktifleştirilerek performans artışı sağlayabiliyor.

Yüksek bağlantı hızına, 64 GB'a kadar artırılabilen kapasitesine, güç tüketimini en uygun şekilde ayarlayabilen DDR4 teknolojisine sahip olan Excalibur G900, ayrıca akıllı ses sistemi sayesinde sesleri filtreleyerek pürüzsüz bir ses kalitesi sağlıyor. Bunun yanında sahip olduğu üç tane disk girişi sayesinde sınırsız hız ve depolama alanı sizi bekliyor.

Oyun severler için yepyeni bir ilham kaynağı olacak Excalibur G900, online kanallar ve mağazalar üzerinden satışa sunuluyor. Detaylı bilgi almak ve kişiye özel G900'ü oluşturmak aşağıdaki için ürün sayfası ziyaret edilebilir.

REKLAMLAR



https://www.casper.com.tr/excalibur-g900