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CloudMosa'nın Nextbit projesi ilk bulut tabanlı telefonlardan birini ortaya çıkardı ancak sonuçlar mükemmel olmadı. Şirket şimdi bulut tabanlı Puffin OS işletim sistemi ve bir telefon hazırlıyor. Telefon Android tabanlı olacak ancak KaiOS gibi web uygulamalarına odaklanacak. Puffin'i teoride iyi yapan şey yalnızca 500-600 liralık bir telefonu ondan 10 kat pahalı amiral gemisi cihazlar kadar hızlı yapabilmesi.

Puffin OS Ucuz Telefonları Amiral Gemisi Hızında Yapıyor

CloudMosa referans için 100 dolar altı bazı telefonlarla testler yapmış. Jetstream bir JavaScript benchmark uygulaması ve tarayıcı hızını ölçüyor. Aşağıda alınan test sonucu görülüyor. Puffin OS'li 100 dolar altı telefon testten 190 puan alırken Android'li telefon 12 alıyor. Puffin web sayfalarını sıkıştırarak veri kullanımını da düşürüyor.

Bu performans bulut bilişim ile elde ediliyor. Bulut sunucuları telefonlarımızdaki küçük çipsetlerden çok daha performanslılar. Ancak bu teknolojide ağ bağlantısı önemli. Eğer telefonunuzun interneti yavaşsa alınan sonuçta yavaş olacaktır. Ancak ideal koşullarda elinizde gerçekten de giriş seviyesi fiyata amiral gemisi bir cihaz oluyor.

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Dünyanın en hızlı 3G/4G/LTE hızlarını sunan AT&T'nin LTE gecikme süresi 54.1 ms. Bu gecikme uygulamalar için yavaş ancak kabul edilebilir seviyede. Oyunlara gelindiğinde ise pek umut verici görünmüyor. Bulut servisleri bu gecikmeyi azaltmak için tüm ülkelere çok sayıda sunucu inşa ediyorlar. Tek bir sunucu tüm dünya için yeterli olmuyor.

Uygulamalar anında kuruluyor ve yer kaplamıyor

CloudMosa, bulut tabanlı işletim sisteminde uygulamaların anında kurulduğunu ve yer kaplamadığını söylüyor. Ancak günümüzde depolama artık telefonlarda bir sorun olmaktan çıktı.

Puffin OS'i denemek isterseniz şirket Nokia 1 ve Redmi Go telefonlar için (59 ve 69 dolar) bir teknik demoyu kullanıma sundu. CloudMosa Chrome tabanlı bir bulut tarayıcı sunuyor. Bu tarayıcıyı kullanmak ayda 2 dolara ya da yılda 12 dolara mâl oluyor.

Şirket yine tarayıcısının diğer tarayıcılardan (Chrome, Mozilla vb.) daha hızlı güvenlik güncelleştirmeleri aldığını belirtmiş. Sonuç olarak Puffin OS'in ücretsiz olmayacağı anlaşılıyor. Kickstarter sayfasında Founder Edition'ı satın alanlara Puffin OS'li bir telefon veriliyor.

Puffin'in Sailfish gibi mevcut Android telefonlara kurulup kurulmadığı bilinmiyor.

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